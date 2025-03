Le Premier ministre envoie un message puissant aux investisseurs

Photo : VNA/CVN

Le message du chef du gouvernement aux investisseurs étrangers est clair : le Vietnam s’engage à créer les conditions les plus favorables pour des investissements durables, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant.

Un engagement pour un climat des investissements stable

Lors de ces rencontres, Pham Minh Chinh a insisté sur deux atouts majeurs du pays : sa stabilité politique et sa position géopolitique stratégique dans le contexte actuel.

Au-delà des réformes stratégiques, le chef du gouvernement a souligné l’engagement du Vietnam à simplifier drastiquement les démarches administratives et à réorganiser en profondeur l’appareil politique. Le pays accélère également sa transition numérique afin de réduire les coûts des entreprises et les dépenses de logistique, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre, renforçant ainsi la compétitivité et assurant les intérêts des investisseurs.

"Nous nous engageons à créer les meilleures conditions pour les investisseurs : des opportunités, un climat de confiance, un cadre juridique solide, des infrastructures adaptées et une main-d’œuvre qualifiée. Tout est mis en place pour faire du Vietnam une destination d’investissement sûre et attractive. Cela permet aux entreprises de se développer tout en renforçant leur ancrage avec le pays", a-t-il dit.

Soulignant les mutations rapides et imprévisibles de la situation mondiale, le Premier ministre a insisté sur l’importance d’une vision claire et d’une approche flexible.

Photo : VNA/CVN

"Les relations entre nos deux pays sont au beau fixe. Nous nous comprenons, nous nous faisons confiance et nous avançons avec sincérité. L’enjeu maintenant est de transformer cette dynamique positive en actions concrètes via des projets de coopération. Il s’agit de donner une réalité tangible à ces liens, de les transformer en infrastructures, en résultats mesurables et en bénéfices concrets pour les deux nations, afin d’améliorer le bien-être de nos populations", a déclaré Pham Minh Chinh en s’adressant à une vingtaine d'entreprises chinoises vendredi 28 février.

Soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de croissance

En partageant les grandes orientations et politiques prioritaires du Vietnam, le Premier ministre a également pris en compte les avis et propositions des investisseurs étrangers. Il a chargé les ministères et organes compétents de les examiner et d’y répondre dans un délai maximum d’une semaine. Pham Minh Chinh a appelé les investisseurs à faire preuve d’initiative et à soutenir le Vietnam pour l’aider à atteindre une croissance de 8% cette année, avec l’ambition de passer à une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

S’adressant à l’Union européenne, le chef du gouvernement a exhorté les entreprises à intensifier leurs investissements de qualité et à transférer des technologies de pointe au Vietnam, en mettant l’accent sur l’économie numérique, l’économie verte et circulaire, ainsi que sur le développement de centres financiers et médicaux. Avec le Japon, le Vietnam entend s’appuyer sur l’expertise et la réputation des entreprises japonaises pour accélérer l’adoption des technologies vertes, du financement durable et du développement numérique.

"Nous espérons que les entreprises américaines continuent d’accompagner la croissance du Vietnam en 2025 et au-delà. L’objectif est d’atteindre une croissance à deux chiffres tout en assurant son caractère durable, en contribuant aux politiques de protection sociale et environnementale. Le pays encourage également des investissements de qualité, en mettant l’accent sur le transfert de technologies et la formation des ressources humaines qualifiées, notamment dans les domaines de la science, de l’innovation et des industries émergentes. Enfin, le Vietnam aspire à un renforcement des liens entre les communautés d’affaires des deux pays, afin de favoriser l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales, et en particulier dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises américaines", a souligné le Premier ministre, quant aux entreprises américaines.

Reconnaissant l’importance des investissements étrangers pour l’économie, le Vietnam réaffirme son engagement à protéger les droits des investisseurs. À travers ses rencontres avec les entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré cette volonté, assortie de directives claires. Un signal fort pour dynamiser les projets et renforcer les partenariats économiques du pays.

VOV/VNA/CVN