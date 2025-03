La confiance des entreprises se renforce malgré un PMI inférieur à 50,0

Photo : VNA/CVN

Le rapport publié le 3 mars montre que le PMI manufacturier S&P Global Vietnam s’est établi à 49,2 en février, en dessous de la barre des 50,0 sans changement pour le troisième mois consécutif, indiquant une "légère détérioration des conditions commerciales".

Les principaux défis comprenaient l’affaiblissement de la demande, entraînant une diminution des nouvelles commandes et de la production, et des réductions d’emplois ultérieures.

Les nouvelles commandes ont chuté pour le deuxième mois consécutif, le taux de contraction s’accélérant au plus haut niveau depuis septembre dernier. Cette baisse a été attribuée à la "faiblesse de la demande, tant au niveau national qu’international". Plus précisément, "la demande d’exportations en berne a été mise en évidence par une nouvelle baisse solide des nouvelles commandes à l’étranger, la quatrième baisse en autant de mois", indique le rapport.

Reflétant la baisse des nouvelles commandes, la production manufacturière a également diminué pour le deuxième mois consécutif. En raison de la pénurie de nouveaux travaux, les entreprises ont continué de réduire leurs effectifs pour le cinquième mois consécutif.

Malgré ces vents contraires, la confiance des entreprises se renforce et l’activité d’achat a légèrement augmenté, stimulée par les espoirs de stabilité économique future et les inquiétudes concernant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

"Contrairement aux tendances générales du secteur en février, l’activité d’achat a légèrement augmenté", indique le rapport, ajoutant que cette hausse était motivée à la fois par l’optimisme et les inquiétudes.

"Dans certains cas, l’augmentation des achats d’intrants reflétait la confiance dans l’évolution future de la production manufacturière… Un autre facteur à l’origine de la hausse de l’activité d’achat observée en février était le désir de s’assurer que les matériaux étaient sécurisés dans un contexte d’incertitude autour de la disponibilité et des retards de la chaîne d’approvisionnement".

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport, les délais de livraison des fournisseurs se sont allongés, poursuivant une tendance observée depuis septembre 2024. "De plus, le dernier allongement des délais a été marqué et le plus prononcé depuis cinq mois. Les panélistes ont signalé des problèmes de disponibilité et de rapidité des transports".

Les retards de livraison, ainsi que l’utilisation d’intrants pour soutenir la production, ont fait que les stocks d’achats ont continué de baisser malgré une augmentation des achats. Les stocks de produits finis ont également diminué en raison de la baisse de la production et des efforts visant à réduire les stocks dans un contexte de baisse des nouvelles commandes.

Les coûts des intrants ont continué d’augmenter, en raison des pénuries de transport et de la hausse des prix des matières premières. Face à une faible demande, les fabricants ont réduit leurs prix de vente pour le deuxième mois consécutif. La baisse a été légère mais plus rapide qu’en janvier.

Malgré les défis actuels, indique le rapport, la confiance des entreprises s’est renforcée pour le deuxième mois consécutif, atteignant son plus haut niveau depuis juin de l’année dernière.

"Les entreprises espèrent que des conditions économiques stables soutiendront une amélioration des nouvelles commandes et donc de la croissance de la production".

"Les fabricants vietnamiens ont de nouveau fait état d’une demande modérée en février, le secteur ayant du mal à retrouver de l’élan en 2025 jusqu’à présent. Sur une note plus positive, les entreprises se montrent de plus en plus optimistes quant à l’évolution future de la production, même si la confiance repose souvent sur l’espoir que les conditions économiques seront stables dans les mois à venir", a déclaré Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market

"Les problèmes de transport ont été l’un des principaux obstacles pour le secteur en février, les répondants citant des problèmes de rapidité et de disponibilité du fret, ainsi que des coûts plus élevés. Les entreprises espèrent voir un allègement de ces contraintes du côté de l’offre, parallèlement à une amélioration de la demande, au fur et à mesure que l’année avance".

