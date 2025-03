Les batailles à gagner pour que le Vietnam réalise un miracle économique

Le Vietnam doit rehausser son image de marque nationale, renforcer son cadre juridique, réduire les barrières commerciales et renforcer l’attrait des investissements étrangers pour créer un miracle économique à l’avenir, a déclaré le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Bruno Jaspaert.

Photo : VNA/CVN

Bruno Jaspaert a fait ces suggestions lors d’un récent dialogue de la communauté d’affaires européenne avec le Premier ministre Pham Minh Chinh qui s’est tenu dimanche 2 mars à Hanoï.

Il a déclaré que l’Europe et le Vietnam ont noué des liens solides depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1990, et que les progrès réalisés par le Vietnam depuis lors sont vraiment remarquables.

"Au cours des huit dernières années passées à Hai Phong, j’ai pu constater de mes propres yeux comment cette ville portuaire fluviale autrefois pittoresque s’est transformée en un centre logistique et manufacturier clé pour le nord, un exemple parmi d’autres de la transformation économique plus large du Vietnam", a déclaré Bruno Jaspaert.

Quatre batailles à gagner

Les entreprises européennes sont honorées de contribuer à ce succès, mais il existe un potentiel pour faire encore plus, a déclaré le président.

Afin d’attirer davantage d’investisseurs européens, nous pensons qu’il est nécessaire de souligner certaines batailles à gagner pour l’avenir.

Tout d’abord, Bruno Jaspaert a suggéré que le gouvernement renforce le cadre juridique - le fondement d’une croissance durable.

Le président a rappelé le typhon Yagi, la tempête la plus forte à avoir frappé le Vietnam en trois décennies l’année dernière. Cependant, aucune maison à Hai Phong ne s’est effondrée.

"La raison pour laquelle elles sont restées debout est qu’elles ont été construites sur des fondations solides. Il en va de même pour ce pays qui est le vôtre", a-t-il ajouté.

Les fondements de tout État et de toute économie sont ses lois. Tous les investisseurs aspirent à la stabilité et à la transparence, notamment en ce qui concerne les lois qui régissent et impactent leurs activités.

Pour cette seule raison, il est crucial que le Vietnam établisse un cadre juridique transparent et stable pour devenir une destination d’investissement de premier ordre. Si nous posons les bonnes fondations, construire une maison devient beaucoup plus facile.

Deuxièmement, Bruno Jaspaert a proposé que le gouvernement réduise les barrières commerciales.

Photo : VNA.CVN

L’EVFTA a déjà mis en œuvre des réductions tarifaires pour le commerce bilatéral. Cependant, les taxes nationales et les barrières commerciales techniques ne doivent pas être utilisées pour contrebalancer les avantages de ces accords.

Troisièmement, le président a également souligné l’importance de rehausser l’image de marque nationale. Des investissements plus importants sont nécessaires pour promouvoir le Vietnam non seulement en tant que destination touristique de premier plan, mais aussi en tant que pôle prospère pour les affaires internationales.

Au cours des dernières années, le Vietnam a affiché une croissance économique remarquable, dépassant les projections des experts avec une croissance du PIB dépassant les 7% l’année dernière.

Il était convaincu que l’Année du Serpent apporterait de nouvelles opportunités. "Nous devons améliorer la visibilité pour attirer davantage d’entreprises européennes", a-t-il déclaré.

L’Europe a une forte tradition de PME familiales dynamiques, et nous souhaitons établir un programme Vietnam Connect pour encourager ces entreprises à choisir le Vietnam comme prochain pays d’accueil.

Quatrièmement, le président a également profité de l’occasion pour permettre au Vietnam de renforcer l’attrait des investissements étrangers.

Depuis 2011, EuroCham publie l’indice trimestriel de confiance des entreprises (BCI) pour évaluer le sentiment des entreprises sur les perspectives économiques du Vietnam.

Dans notre dernier rapport BCI, trois entreprises européennes sur quatre (75%) ont recommandé le Vietnam comme destination d’investissement.

Malgré la situation géopolitique, plus de 70% des entreprises européennes expriment leur confiance au Vietnam et prévoient d’y étendre leurs investissements et leur production.

Toutefois, pour renforcer encore l’attractivité du Vietnam, nous devons simplifier les procédures administratives pour supprimer les goulets d’étranglement persistants, notamment les charges réglementaires pesant sur les entreprises qui investissent et opèrent au Vietnam ; normaliser les procédures d’établissement d’entreprise et d’enregistrement des investissements à l’échelle nationale pour minimiser les incohérences provinciales et simplifier les exigences en matière de permis de travail pour faire venir davantage d’experts internationaux.

VGP/VNA/CVN