Une zone de libre-échange de 1.000 ha sera créée à Hai Phong

Photo : BDT/CVN

Destinée à couvrir plus de 1.000 ha sur les 20.000 ha prévus pour la zone économique côtière sud, cette zone de libre-échange s’inspire des modèles de réussite internationaux, dans le but de créer un climat d’investissement attractif pour les conglomérats multinationaux.

Avec le feu vert donné au début 2025, la zone économique côtière sud devrait également allouer 3.000 ha à un port maritime, 4.000 ha aux activités industrielles et 1.800 ha aux infrastructures urbaines.

La construction de la zone nécessitera environ 8 milliards de dollars d’ici 2030, tandis qu’elle devrait attirer 40 milliards de dollars d’investissements, générer plus de 70 milliards de dollars en valeur d’import-export, créer 400.000 emplois et fournir des logements à 500.000 personnes d’ici 2040.

En tant que ville portuaire stratégique du nord, Hai Phong fait partie du pôle de croissance clé Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh et est située sur le corridor économique Kunming (Chine) - Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. Par conséquent, le développement de la zone économique côtière sud contribuera à renforcer la connectivité régionale, à accroître la compétitivité nationale et à exploiter pleinement la position stratégique et les infrastructures de transport locales.

Parallèlement à la zone économique côtière sud avec sa zone de libre-échange de nouvelle génération, la ville de Hai Phong accélère le développement de sa zone industrielle et non tarifaire de Xuân Câu, située dans la zone portuaire internationale de Lach Huyên. Lancé en mai 2023, ce projet couvre 752 ha et représente un investissement total de 11,1 billions de dongs (434 millions de dollars).

VNA/CVN