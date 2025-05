Le PM ordonne de resserrer la discipline et de créer un environnement des affaires favorable aux entreprises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n° 63/CD-TTg (12 mai 2025) sur le resserrement de la discipline, le renforcement de la responsabilité, le règlement des limites et la création d'un environnement de l'investissement et des affaires favorable aux entreprises.

La dépêche officielle est adressée aux ministres, chefs d’organisme au niveau ministériel, présidents du Comité populaire des villes et provinces sous l’autorité centrale, président de la Chambre de commerce et d'industrie.

Photo : Pham Hâu/VNA/CVN

Le Premier ministre demande aux ministères, aux agences au rang ministériel, aux Comités populaires des villes et provinces sous l’autorité centrale d'étudier les résultats sur l'environnement des affaires et d'améliorer la qualité de la gouvernance environnementale, conformément au rapport sur l'indice PCI 2024 afin de conseiller et de proposer au gouvernement et au Premier ministre des solutions pour surmonter les lacunes et les limitations ; de resserrer la discipline, renforcer la responsabilité, résoudre en profondeur les commentaires et les recommandations pour éliminer rapidement les difficultés et les obstacles pour les entreprises ; de mettre en œuvre des solutions pour améliorer la qualité de la gestion, le développement socio-économique et améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires en faveur des entreprises.

Il faut rectifier les agences, unités, cadres, fonctionnaires et employés publics en termes d’esprit et d’attitude au service des personnes et des entreprises ; mettre en œuvre des solutions spécifiques pour aider les entreprises nationales à améliorer leur capacité de production, de connexion avec les entreprises à capitaux étrangers pour former des chaînes d’approvisionnement nationales durables ; promouvoir la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité.

Le Premier ministre ordonne au ministère des Finances de proposer des tâches et des solutions spécifiques pour améliorer l’environnement des affaires, de renforcer la compétitivité nationale et de faire rapport au gouvernement et au Premier ministre lors de la réunion périodique du gouvernement en juin.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam est chargé de saisir rapidement les difficultés et les obstacles dans les activités de production et commerciales des entreprises ; de mener des recherches indépendantes et objectives sur l’environnement d’investissement des entreprises au Vietnam afin de faire des recommandations au Premier ministre sur les questions juridiques, les politiques et les stratégies de développement socio-économique ; de coordonner de manière proactive et étroite avec les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre des solutions visant à améliorer l’environnement de l’investissement des entreprises et à soutenir le développement fort et durable de l’économie privée.

VNA/CVN