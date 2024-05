Pour suivre de près la situation du marché de l'or

La Banque d'État du Vietnam (BEV) a annoncé mercredi 15 mai qu'elle a demandé à ses succursales dans les villes et provinces de suivre de près la situation du marché de l'or dans les localités, en particulier dans les points d'achat et de vente d'or et de faire rapport en cas des files d'attente pour l'achat d'or.

Photo : vietnamplus/CVN

Suivant les directives du Premier ministre et la préconisation de ventes aux enchères de lingots d'or pour augmenter l'offre sur le marché, la Banque d'État a organisé six ventes aux enchères de lingots d'or depuis le 19 avril. Trois d'entre elles ont été couronnées de succès, avec un total de 14.900 taels vendus. La BEV prévoit de continuer à organiser des ventes aux enchères de lingots d'or, la prochaine étant prévue pour le 16 mai, dans le but d'augmenter l'offre sur le marché.

Compte tenu des fluctuations des prix de l'or sur le marché international et des mesures à venir pour la gestion et le contrôle du marché de l'or, la Banque d'État recommande aux citoyens d'être prudents lorsqu'ils effectuent des transactions en or pour minimiser les risques.

Selon une note concernant les conclusions du vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors d'une réunion avec les responsables de la Banque d'État du Vietnam sur les mesures futures pour gérer le marché de l'or, il a souligné que la Banque d'État du Vietnam et les ministères concernés doivent continuer à appliquer rigoureusement et efficacement les tâches et mesures nécessaires pour gérer le marché de l'or, à la fois à court et à long terme.

La BEV est chargée de collaborer avec les ministères, agences et localités concernés pour finaliser et émettre rapidement les plans d'inspection et annoncer la décision d'inspection au plus tard le 17 mai afin de procéder à l'inspection et à l'examen du marché de l'or. Il est nécessaire de traiter strictement les violations de la loi dans la production et le commerce de l'or. Les résultats des inspections doivent être rapportés au Premier ministre en mai.

VNA/CVN