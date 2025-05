Le Vietnam au Sommet d'investissement SelectUSA 2025

Participant à deux sessions plénières de ce sommet, le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, chef de la délégation, a affirmé que le voyage de travail de la délégation du ministère des Finances aux États-Unis démontre le ferme engagement du Vietnam à promouvoir la coopération bilatérale en matière d'investissement et de commerce avec les États-Unis - un partenaire stratégique global et la première économie mondiale.

Grâce à ce sommet, les entreprises vietnamiennes ont également l'opportunité de coopérer et d'investir, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l'industrie énergétique, du développement des infrastructures portuaires, de l'aviation et de nombreuses industries de transformation, industries dans lesquelles les États-Unis ont de nombreux avantages en coopération avec le Vietnam.

Selon le vice-ministre Cao Anh Tuân, la participation vietnamienne aide non seulement les entreprises vietnamiennes à rechercher des opportunités d'investissement, mais favorise également la coopération en matière d'investissement pour rendre la coopération entre les entreprises vietnamiennes et américaines plus substantielle, favorisant ainsi la compréhension et le partage dans des activités conjointes, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique global et la coopération entre le Vietnam et les États-Unis de manière plus substantielle et de plus en plus approfondie.

Dans le cadre de ce sommet, Ashok Pinto, directeur exécutif du Sommet d'investissement SelectUSA 2025, a rencontré des représentants des entreprises vietnamiennes.

Lors de la rencontre, Ashok Pinto, au nom du président Donald Trump et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, a remercié la communauté d'affaires vietnamienne d'avoir choisi les États-Unis ou d'avoir envisagé de choisir les États-Unis comme destination d'investissement.

Il espère que la communauté d’affaires vietnamienne contactera le bureau commercial américain au Vietnam pour en savoir plus ou demander de l’aide pour se renseigner sur le marché américain. L’administration américaine souhaite une relation commerciale durable et équitable entre les États-Unis et le Vietnam.

