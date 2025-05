Les importations en provenance des États-Unis en forte hausse

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les importations vietnamiennes de marchandises en provenance des États-Unis ont atteint 5,7 milliards de dollars, en hausse de près de 26% en glissement annuel.

Parmi les principales importations figurent les ordinateurs, les composants électroniques, le coton, les machines, les plastiques, les aliments pour animaux et les fruits. Plusieurs entreprises vietnamiennes telles que VNPT, EVN, Vietnam Airlines, Vietjet, Thaco, Viettel, PVN, Petrolimex et PV Gas ont affirmé vouloir intensifier les échanges avec leurs partenaires américains d'ici juin 2025, afin de concrétiser les accords déjà signés.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, le Vietnam souhaite acquérir en grande quantité des produits et services américains. La complémentarité entre les deux économies est un facteur clé dans le développement des échanges bilatéraux. Il a proposé de lever rapidement les obstacles afin de faciliter les échanges commerciaux entre les entreprises, notamment pour les produits essentiels répondant aux besoins mutuels.

Dans le cadre de ses efforts visant à équilibrer la balance commerciale avec les États-Unis, le Vietnam a réduit les droits de douane sur une série de produits de consommation, tels que les automobiles, le maïs destiné à la production d'aliments pour animaux, les cerises, les raisins secs, le bois et l'éthanol… Cette politique devrait profiter à la fois aux consommateurs vietnamiens, aux industriels et aux importateurs.

Cette semaine, une délégation conduite par le ministère des Finances travaillera avec les autorités américaines, ainsi qu'avec des associations et entreprises opérant dans les domaines des semi-conducteurs, des hautes technologies et de la finance. Conformément à la tâche confiée par le Premier ministre, le ministère des Finances est chargé de diriger la délégation vietnamienne participant au SelectUSA Investment Summit 2025, qui a lieu du 11 au 14 mai dans l'État du Maryland (États-Unis). La participation de la délégation vietnamienne à cette conférence contribuera à renforcer les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis, a déclaré le ministre des Finances, Nguyên Van Thang.

En parallèle, des géants de la distribution de biens de consommation tels que Walmart, Target, Home Depot et Costco envisagent de prendre part à la Vietnam International Sourcing Expo, un événement organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce prévu pour septembre 2025.

