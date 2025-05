Binh Duong développe une nouvelle zone informatique centralisée de 16 hectares

>> Lego ouvre une usine verte de 1,3 milliard de dollars à Binh Duong

>> Les investissements verts gagnent du terrain à Binh Duong

>> Binh Duong s’oriente vers le développement rapide et durable

>> Le premier centre de recherche en microélectronique verra le jour à Binh Duong

Photo : Duong Chi Tuong/VNA/CVN

La zone, qui fonctionnera conformément au décret 154/2013/ND-CP, comprendra des fonctions clés telles que le développement des infrastructures informatiques, le soutien à la recherche et au développement, la formation et la production de logiciels, de contenus numériques et de services informatiques.

Les entreprises qui investissent dans la zone informatique de Binh Duong bénéficieront de diverses incitations, telles que des exonérations et des réductions d'impôts, des aides aux coûts fonciers et d'infrastructures, ainsi que l'accès au financement de la R&D. Ces mécanismes sont clairement stipulés dans les cadres juridiques existants visant à promouvoir le développement des zones de haute technologie à l'échelle nationale.

Cette nouvelle zone informatique s'inscrit dans la stratégie à long terme de Binh Duong visant à devenir une ville intelligente et un pôle majeur de l'industrie et des services modernes, en mettant l'accent sur l'innovation d'ici 2050. Le développement global de projets de haute technologie et de technologies de l'information devrait jeter des bases solides pour attirer des entreprises de premier plan dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente.

En octobre 2024, Binh Duong a lancé les travaux de construction d'un parc industriel de haute technologie de 220 ha afin de capitaliser sur la dernière vague d'investissements dans ce secteur. Le projet est intégré à des infrastructures clés, notamment des ports maritimes, des aéroports, des autoroutes et des lignes ferroviaires urbaines, reflétant l'engagement clair de la province à passer d'une industrie traditionnelle à une industrie créative, verte et axée sur la technologie.

En mars, Binh Duong restait l'une des principales destinations d'investissement du Vietnam, se classant au deuxième rang national en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), derrière Hô Chi Minh-Ville. La province abrite actuellement 4.399 projets d’IDE valides avec un capital enregistré total de plus de 42,4 milliards de dollars, représentant environ 8,5% du total des IDE du pays.

VNA/CVN