L’économie privée, une puissante locomotive de croissance au Vietnam

L’économie privée doit prendre les devants pour propulser le Vietnam vers une croissance à deux chiffres. Ce secteur, en plein essor, s’affirme en effet comme l’un des piliers de l’économie nationale, comme un moteur puissant qui portera le pays vers de nouveaux sommets. Plus de doute: c’est la force décisive de cette nouvelle ère.

Officialisé dès 1986 lors du VIe Congrès national du Parti, puis galvanisé par la Résolution n°10 de 2017 du Comité central, le privé - avec ses 6,1 millions d’entités, dont 940.000 entreprises et 5,2 millions de ménages entrepreneurs - est la clé d’un avenir triomphant. Sans lui, pas de nation forte.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Duc Giang, patron des sociétés de confection Viêt Tiên et May 10, mais aussi de l’Association du textile, "le trio économique - État, investissements directs étrangers, privé - doit être tiré par le privé, ce colosse indomptable. Allégez ses contraintes, donnez-lui des chances égales, et il placera le Vietnam parmi les grandes puissances économiques!", a-t-il déclaré. Sans un privé compétitif, le pays resterait un atelier de sous-traitance. "Avec lui, chaque produit exporté redessine nos frontières", a ajouté Vu Duc Giang en appelant à une production massive pour conquérir le globe.

"Sans le privé en locomotive, adieu la croissance à deux chiffres!", a affirmé de son côté Nguyên Quang Huân, député et président du conseil d’administration de Halcom Vietnam.

Trân Van Lê, le directeur du groupe mécanique électrique Phuong Linh, est lui aussi des plus enthousiastes.

"Le message des leaders du Parti et de l’État me donne des ailes pour produire plus, pour hisser le pays. Les opportunités sont là, et je suis fier d’investir dans cette ascension", se réjouit-il.

Même engouement de la part de Nguyên Duy Hung, de la société de commerce et de services Tân Hiêp Phat.

"Avec l’élan du Parti et du secrétaire général, nous avons la foi, l’ambition et la rage de bâtir l’économie de demain!", exulte-t-il.

Mais le privé doit se réarmer: vision longue, gestion affûtée, technologie de pointe, numérique et vert - voilà ses armes pour dominer…

Photo : VNA/CVN

Le système politique se doit pour sa part de pulvériser les obstacles. Le 7 mars, lors d’une réunion avec la Commission centrale des politiques et stratégies, Tô Lâm, le secrétaire général, a livré un message sans équivoque : le secteur privé doit pouvoir s’investir et prospérer dans tous les secteurs et domaines, hormis ceux interdits par la loi.

"Il faut une stratégie claire pour dynamiser le secteur privé, une stratégie en phase avec le niveau actuel de l’économie, une stratégie adaptée au nouveau contexte géoéconomique et géopolitique du pays, qui permette d’anticiper les bouleversements mondiaux. L’objectif: doter le privé d’une capacité de croissance robuste, d’adaptation agile, de résilience face aux chocs et d’une compétitivité affûtée. Pour cela, il est crucial de renforcer massivement les infrastructures et les compétences au service de son essor", a-t-il ajouté.

Pour concrétiser ces directives, le Comité de pilotage chargé d’élaborer le Projet de développement de l’économie privée a tenu une première réunion le 15 mars, dont le but était de proposer des solutions audacieuses et innovantes pour faire du secteur privé une force centrale dans l’industrialisation et la modernisation du pays.

Parallèlement à l’élaboration de ce projet, les autorités continuent d’organiser des séminaires et des conférences pour recueillir les avis des ministères, des experts, des associations professionnelles, des entreprises et des citoyens, afin d’affiner les politiques.

Le privé sculpte l’avenir. Avec un cadre taillé au cordeau, il ne se contentera pas de pousser : il fera exploser l’économie, propulsant le Vietnam parmi les géants à revenu élevé d’ici vingt ans. L’heure de la conquête a sonné!

VOV/VNA/CVN