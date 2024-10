Le Premier ministre chinois Li Qiang arrive au Vietnam pour une visite officielle

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, et le vice-ministre permanent des AE, Nguyên Minh Vu, ont accueilli le chef du gouvernement chinois et son entourage à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, il s’agit de la première visite au Vietnam d’un chef du gouvernement chinois depuis 11 ans et également de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois, ce qui démontre l’estime du Parti et de l’État chinois et de Li Qiang lui-même pour les relations avec le Vietnam.

Cette visite entre dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950-2025), ainsi que de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023 et de celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en Chine en août, et de la visite en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion de la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial et des séances de travail en Chine en juin.

Elle s'inscrit dans la continuité de la tradition des échanges de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, et revêt une grande importance pour renforcer le partenariat de coopération stratégique global, favorisant la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans la direction des "six plus".

Consolider la confiance politique

Au cours de son séjour au Vietnam, le Premier ministre chinois Li Qiang devra rencontrer le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et s'entretenir avec son homologue Pham Minh Chinh, a indiqué le diplomate.

Les dirigeants des deux parties discuteront des mesures à prendre pour continuer à concrétiser efficacement les perceptions communes conclues par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États et pour consolider la confiance politique, a-t-il poursuivi.

Il convient de noter que les deux Premiers ministres concentreront leurs discussions sur des solutions spécifiques pour élargir et améliorer l’efficacité et la qualité des domaines de coopération, approfondissant ainsi la collaboration substantielle et apportant des avantages aux peuples des deux pays, a-t-il ajouté.

