Les Garde-côtes du Vietnam et d'Indonésie tiennent leur entraînement



Les garde-côtes vietnamien et indonésien ont organisé, vendredi 11 octobre dans les eaux de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), un entraînement conjoint sur la recherche, le sauvetage, la prévention et le contrôle des incendies et des explosions en mer.

Les officiers et marins du navire CSB 8001, de la IIIe Région de la Garde-côte du Vietnam, et le navire KN.Pulau Dana-323 de la Garde-côte d’Indonésie sont engagés dans cette activité dirigée par le vice-commandant et chef d’état-major du Commandement de la IIIe Région de la Garde-côte du Vietnam, le colonnel Nguyên Minh Khanh.

Il s’agit d’une activité pratique permettant aux forces des deux pays d’échanger et d’apprendre les uns des autres sur la capacité des officiers à gérer les situations et les les actions des marins en matière de recherche, de sauvetage pour prévenir et combattre les incendies et les explosions en mer, a-t-il fait savoir.

Elle fournit l’occasion pour les officiers des deux pays d’acquérir davantage d’expériences en matière de garantie de la sécurité, de la sûreté et de la réponse aux incidents en mer; d’entraîner les officiers et les soldats à l’organisation et à la réalisation des missions assignées, a-t-il ajouté.

Cet événement contribue également à la mise en œuvre du protocole de coopération signé en 2021 entre les Garde-côtes des deux pays, au resserrement de la solidarité, de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique Vietnam - Indonésie dans la perspective du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

