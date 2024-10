Le Premier ministre arrive à Riyad, entamant une visite en Arabie saoudite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut niveau du Vietnam sont arrivés à l'aéroport international du Roi Khalid dans l'après-midi du 29 octobre (heure locale), entamant leur participation à la 8 e Conférence sur l'Initiative d'investissement futur (FII) et une visite de travail en Arabie saoudite.

Photo : VNA/CVN

Ce voyage d’affaires est effectué à l'invitation du prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane.

La délégation a été accueillie à l'aéroport par des responsables du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, l'ambassadeur Dang Xuân Dung et le personnel de l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite, et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays du Moyen-Orient.

Cette visite s'inscrit dans le contexte du développement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Arabie saoudite avec de nombreux tangibles, depuis leur établissement en octobre 1999.

Au cours des 25 dernières années, les deux parties ont multiplié les échanges de délégations à tous les niveaux.

Sur le plan économique, l'Arabie saoudite est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord, avec un commerce bilatéral 2,21 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de 2024. En septembre 2024, l'Arabie saoudite se classait au 79e rang parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec huit projets d'une valeur totale de 8,57 millions d'USD. Environ 4.000 Vietnamiens travaillent en Arabie saoudite dans divers domaines.

Cette visite de travail du chef du gouvernement vietnamien en Arabie Saoudite devra créer un nouvel élan pour la coopération entre les deux pays dans les domaines traditionnels, et de nouvelles avancées pour celle dans les domaines potentiels et, surtout, renforcer fermement la confiance politique pour ouvrir la voie à une nouvelle phase de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN