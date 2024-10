Vietnam et Émirats arabes unis conviennent de domaines de coopération clés

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a exprimé son plaisir de revenir à Dubaï, le principal centre économique et financier de la région et du monde. Il a félicité les Émirats arabes unis pour avoir accueilli avec succès la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) en décembre 2023, qui a marqué de manière significative l'accélération de la mise en œuvre des objectifs climatiques.

Il a salué les réalisations importantes réalisées par Dubaï en particulier et les Émirats arabes unis en général dans la construction et le développement nationaux, exprimant sa conviction que le pays du Moyen-Orient réussira à mettre en œuvre la vision 2031.

Transmettant les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân aux dirigeants des EAU, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la visite officielle au Vietnam en 2007 du vice-président et du Premier ministre des EAU était un geste audacieux et historique, contribuant à promouvoir les relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également partagé avec le vice-président et le Premier ministre les réalisations importantes du Vietnam depuis 2007, en particulier dans le secteur économique. Il a noté que le PIB du pays a presque quintuplé, passant d'environ 100 milliards d'USD en 2007 à environ 480 milliards d'USD en 2024.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'hôte a chaleureusement accueilli le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite officielle aux EAU, affirmant que cette visite renforcerait encore les relations bilatérales déjà solides.

Il a félicité le Vietnam pour son développement rapide et robuste dans tous les secteurs, exprimant son amour pour le pays et son peuple. Il a déclaré qu'il souhaitait retourner bientôt au Vietnam pour constater les remarquables progrès réalisés par le pays en matière de développement et de réformes depuis 2007.

Les deux dirigeants ont discuté et convenu de cinq domaines clés de coopération, notamment la facilitation de l'échange de délégations à tous les niveaux pour favoriser une plus grande confiance politique et établir des groupes de travail conjoints pour la mise en œuvre efficace du partenariat global.

Une priorité est la mise en œuvre efficace de l'Accord de partenariat économique global (CEPA), visant à créer des percées significatives dans le commerce et à ouvrir davantage les marchés. Les dirigeants se sont fixé comme objectif de réaliser plus de 10 milliards d'USD d'échanges bilatéraux dans un avenir proche. Ils se sont également engagés à encourager et à faciliter les investissements mutuels, créant ainsi des opportunités commerciales lucratives pour les entreprises des deux pays.

Ils ont surtout convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l'énergie verte, de l'innovation et de la créativité. Le Vietnam a chaleureusement invité les entreprises des Émirats arabes unis à investir davantage dans des secteurs en phase avec les intérêts du Vietnam et les atouts des Émirats arabes unis, notamment les infrastructures pour la transition verte, la transformation numérique, la finance numérique et en particulier l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'Internet des objets (IoT).

Les deux parties renforceront leur coopération dans les domaines des échanges interpersonnels, de la culture et du tourisme. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'il ordonnerait l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre le Vietnam et les Émirats arabes unis pour faciliter davantage les visites mutuelles entre les peuples des deux pays.

Les deux pays renforceront leur coopération et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, étant donné que les deux pays partagent de nombreux points de vue communs sur les questions régionales et internationales. Les deux pays sont des pays épris de paix qui cherchent à collaborer pour la paix, la stabilité et le développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

En soulignant la mise en œuvre effective des contenus convenus, les deux dirigeants ont convenu de charger les ministères et secteurs concernés de se coordonner activement pour concrétiser les propositions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour inviter le dirigeant des Émirats arabes unis à se rendre prochainement au Vietnam. Ce dernier a accepté l'invitation avec plaisir.

Photo : VNA/CVN

Après leurs entretiens, ils ont assisté à la signature du CEPA, le premier accord de libre-échange (ALE) du Vietnam avec un pays arabe.

Il s'agit également de l'accord de libre-échange le plus rapide négocié pour le Vietnam, ce qui démontre le ferme engagement des dirigeants ainsi que des ministères et agences des deux pays à faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement, ouvrant une voie importante et historique pour l'entrée du Vietnam sur le marché du Moyen-Orient.

Avec son contenu de négociation complet, le CEPA promet d'apporter des avantages équilibrés aux deux pays et s'aligne sur leur objectif commun de renforcer la coopération dans divers secteurs.

À cette occasion, les deux parties ont annoncé la signature de six autres documents, comprenant un protocole d'accord sur l'investissement, l'innovation et le centre financier ; un sur l'échange d'expériences en matière de modernisation et de développement du gouvernement ; un sur la coopération dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ; un sur la coopération entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque centrale des Émirats arabes unis ; un sur la coopération entre le Département général des douanes du Vietnam et les ports d'Abou Dhabi ; et un autre sur la coopération entre la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abou Dhabi.

VNA/CVN