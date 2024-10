Le ministre vietnamien de la Police en visite de travail en Espagne et en Allemagne

>> Le Vietnam souhait booster les relations avec l’Espagne

>> Le Vietnam et l'Espagne renforcent leur coopération dans la formation des cadres

>> Le ministre de la Défense Phan Van Giang reçoit l'ambassadrice d'Espagne au Vietnam

Photo : VNA/CVN

En Espagne, le ministre Luong Tam Quang s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste d'Espagne, Enrique Fernando Santiago Romero.

En outre, Luong Tam Quang et sa suite ont également eu des entretiens avec les agences chargées de l'application de la loi en Espagne pour échanger des informations, partager des expériences dans la prévention et la lutte contre tous les types de crimes et convenir de mesures susceptibles de renforcer la coopération, avant de visiter un groupe produisant des équipements et véhicules pour la police et les forces de sécurité espagnoles.

En Allemagne, le ministre Luong Tam Quang a également eu des entretiens avec le ministère de l'Intérieur et le Service fédéral de renseignement pour renforcer la coopération dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel.

Lors des entretiens, les deux parties ont convenu de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux pour partager des informations et des expériences dans la prévention et la lutte contre tous les types de criminalité ; se coordonner dans les enquêtes, la vérification et l'arrestation de personnes recherchées par les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l'Allemagne ont convenu de promouvoir la signature d'un accord d'assistance mutuelle en matière de justice pénale, d'un accord d'extradition pénale et d'un accord sur le transfèrement des personnes condamnées.

En plus, les deux parties se sont mises d'accord pour coopérer dans la formation professionnelle afin d'améliorer les capacités des agents chargés de l'application des lois, en particulier dans la prévention et la lutte contre la criminalité liée aux drogues, à la haute technologie et au terrorisme ; dans l'expertise technique pénale; le contrôle de l'immigration ; d'assurer la sécurité et de faciliter les activités des agences de représentation diplomatique et des citoyens de chaque pays.

Les deux parties se consulteront et se soutiendront régulièrement lors des forums de coopération multilatérale, dont les deux pays sont membres, dans l'application de la loi. Les deux parties sont convenues aussi de renforcer la coopération globale afin de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Au cours de sa visite, le ministre Luong Tam Quang a également rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam en Espagne, des chefs d'agences de représentation, des représentants de l'Association des Vietnamiens en Allemagne.

VNA/CVN