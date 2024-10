Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi des EAU

Photo : VNA/CVN

L'ADIA est l'agence représentant le gouvernement émirati dans la gestion des fonds d'investissement d'Abou Dhabi. L'ADIA gère des actifs d'une valeur estimée à 830 milliards d’USD, ce qui en fait le quatrième plus grand fonds d'investissement au monde.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que lors de cette visite aux EAU, les deux pays ont établi un partenariat global et signé l'Accord de partenariat économique global (CEPA). Ils doivent désormais tirer le meilleur parti du "temps et de l'intelligence" pour mettre en œuvre immédiatement des actions concrètes, apportant des bénéfices concrets aux deux pays et aux deux peuples.

Appréciant l'efficacité des activités de l'ADIA, qui contribuent au développement économique et aux investissements d'Abou Dhabi, des EAU en général, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à l'ADIA d'envisager d'investir au Vietnam dans des projets nationaux clés.

Il a proposé à l'ADIA d'aider le Vietnam à établir un fonds d'investissement pour le développement de ses infrastructures de transport, de celles pour faire face au changement climatique, de la transition verte, de la transition énergétique, de la transformation numérique, de l'innovation, de l'intelligence artificielle (IA), etc. Le Vietnam souhaite coopérer avec l'ADIA dans la construction et le développement de centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, de zones de commerce libre, de centres de transit de marchandises, ainsi que le développement du tourisme et des échanges entre les peuples.

Projets de coopération et d'investissement au Vietnam

En outre, l'ADIA pourrait coopérer avec les Compagnie générales des vivres du Vietnam pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire des EAU.

Le Vietnam s'engage à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en leur créant les conditions les plus favorables pour qu'ils puissent opérer de manière efficace, stable, durable et à long terme, a affirmé Pham Minh Chinh.

Pour sa part, Sheikh Hamed Bin Zayed Al Nahyan a exprimé sa volonté de mettre en œuvre les suggestions du dirigeant vietnamien dans la réalisation de projets de coopération et d'investissement au Vietnam. L'ADIA est également prête à formuler des recommandations et à aider le Vietnam à établir et développer des fonds d'investissement. Il a annoncé qu'il enverrait rapidement une délégation au Vietnam pour concrétiser ces idées de coopération dans les meilleurs délais.

Au Vietnam, l'ADIA a investi dans la Société par actions The CrownX (TCX) par l'intermédiaire de la société Platinum Orchid pour acquérir environ 90% du capital de Masan. L'ADIA souhaite continuer à élargir ses relations et ses investissements avec le Vietnam, affirmant que la stratégie de l'ADIA est d'investir avec un engagement à long terme.

