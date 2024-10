L'Australie apprécie les résultats de sa coopération en matière de défense avec le Vietnam

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, mardi 29 octobre, le vice-ministre australien de la Défense, Hugh Jeffrey, a souligné les avancées significatives de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Australie depuis l'élévation de leur partenariat stratégique global en mars dernier.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le vice-ministre Hugh Jeffrey a mis en avant la première participation d’un navire de la Marine vietnamienne à l'exercice de Kakadu 2024 à Darwin, témoignant du renforcement de la coopération et de la confiance stratégique entre les forces de défense des deux nations.

Hugh Jeffrey a exprimé une haute considération pour le rôle et la position du Vietnam, le considérant comme l'un des partenaires prioritaires dans la région. Il a réaffirmé l'engagement de l'Australie à poursuivre son soutien et sa collaboration avec le Vietnam dans les domaines de la formation, de l'entraînement, des exercices conjoints, et particulièrement dans le cadre des opérations onusiennes de maintien de la paix. Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération lors des forums multilatéraux, notamment lors de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+).

Le vice-ministre Hugh Jeffrey a par ailleurs annoncé la participation d'une délégation australienne à la 2e Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre prochain à Hanoï.

De son côté, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a exprimé sa confiance dans le développement continu des relations de coopération dans six domaines prioritaires, incluant la sécurité et la défense, conformément à l'ampleur de leur partenariat stratégique global.

Il a insisté sur l'importance de maintenir une coordination étroite pour mettre en œuvre efficacement les résultats du 7e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie tenu en mars dernier et du 9e Dialogue stratégique Vietnam -Australie sur la diplomatie et la défense organisé en août dernier.

Les deux parties ont également discuté de diverses mesures visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense dans un avenir proche, et ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et nationales d'intérêt commun.

VNA/CVN