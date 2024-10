Le PM exhorte les groupes émiratis à investir dans l'énergie, les hautes technologies et l’IA

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a reçu mardi 29 octobre à Abou Dabi le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées et président-directeur général (PDG) de la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan bin Ahmed Al-Jaber.

>> Le PM Pham Minh Chinh entame sa visite visite officielle aux Émirats arabes unis

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne à Abu Dhabi

Photo : VNA/CVN

Le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan bin Ahmed Al-Jaber, a fait savoir que le président émirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan et soulignant l’importance de la relation entre le Vietnam et les Émirats arabes unis pour la prospérité de chaque pays et la région.

Il a passé en revue les efforts des deux parties pour parvenir à la signature de l’accord de partenariat économique global (CEPA), lundi 28 octobre, entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, le premier accord de libre-échange du Vietnam avec un pays arabe.

Il a souhaité promouvoir la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment le développement énergétique, à travers des projets de raffinage, de gaz liquéfié GNL et d'énergie renouvelable, y compris éolienne et solaire, et souhaité en même temps construire un centre d'entreposage au Vietnam pour répondre aux besoins en produits de toute la région.

Sultan bin Ahmed Al-Jaber a également fait savoir que les Émirats arabes unis avaient la capacité de développer des industries de haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), d'améliorer la productivité et d'optimiser la technologie, espérant voir les deux parties établir un point de contact pour promouvoir la coopération dans les domaines proposés.

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a déclaré qu'il était très opportun pour les ministères, les branches et les entreprises émiratis de prêter attention, de coopérer et d'investir au Vietnam, concrétisant ainsi le CEPA qui vient d'être signé.

Soulignant que la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et les Émirats arabes unis n'a pas de limites, il a estimé que les deux parties disposaient d’un grand potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, des hautes technologies et de l’intelligence artificielle.

Conditions favorables pour les investisseurs étrangers

Le chef du gouvernement a évoqué l'industrie pétrolière et gazière en plein développement du Vietnam avec trois raffineries et a demandé aux groupes émiratis de coopérer avec le Vietnam dans des projets spécifiques, dont la construction d’un dépôt de pétrole au Vietnam pour la distribution dans toute la région.

Il a également exhorté les groupes émiratis à coopérer avec le Vietnam dans le développement des énergies vertes, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie solaire, destinées non seulement au marché domestique mais aussi à l’exportation vers certains pays voisins.

Le Vietnam prône un développement basé sur la science, la technologie et l’innovation ; promeut fortement la transformation numérique, en particulier les industries émergentes telles que l’intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets, avec de grandes entreprises technologiques telles que FPT et Viettel.

Soulignant que le Vietnam continue d'améliorer ses institutions et ses réglementations juridiques, créant des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, y compris dans le secteur de l'électricité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les groupes émiratis à s’associer aux partenaires vietnamiens dans des projets spécifiques.

VNA/CVN