Le CEPA Vietnam - EAU ouvre grand la voie du marché Moyen-Orient/Afrique

Photo : VNA/CVN

Le CEPA a été signé par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre d’État émirati du Commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, sous l’oeil du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et du vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Le CEPA marque le premier pas dans la promotion des relations non seulement avec les Émirats arabes unis mais aussi avec la région. Il crée non seulement une percée dans la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, mais constitue également une force motrice pour attirer des investissements des Émirats arabes unis au Vietnam dans des domaines tels que l’énergie, l’industrie, la haute technologie et le développement des chaînes d’approvisionnement, a déclaré à la presse le ministre Nguyên Hông Diên.

Les Émirats arabes unis sont l’un des principaux partenaires de coopération commerciale, d'investissement et de travail du Vietnam dans la région. Dans un avenir proche, le CEPA peut offrir davantage d’opportunités d’investissement au Vietnam de la part des entreprises émiraties qui souhaitent bénéficier et tirer parti de l’accord, a-t-il indiqué.

Cela vient de l’équilibre des intérêts, le Vietnam s'engage à ouvrir le marché aux Émirats arabes unis à un niveau plus élevé que celui de l'OMC et de certains autres ALE dans certains domaines qui intéressent le pays, tels que les services d’hôtellerie et de restauration, de location de navires avec opérateur, les services d’entretien et de réparation de navires, et les services d'agence maritime, a expliqué le responsable.

La signature intervient dans le contexte d’un commerce florissant entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, après une année de négociations. Elle démontre clairement un engagement commun à faire progresser les liens bilatéraux en matière de commerce et d’investissement vers de nouveaux sommets.

Avec 18 chapitres, 15 annexes et 2 lettres bilatérales, le CEPA couvre des domaines tels que le commerce des biens, les services et l’investissement, les règles d’origine, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les recours commerciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle et les affaires juridiques et institutionnelles.

Dans le cadre de l’accord, les deux parties ont pris des engagements forts en faveur de la libéralisation du commerce, les Émirats arabes unis s’engageant à éliminer progressivement les droits de douane sur 99% des exportations vietnamiennes et le Vietnam à supprimer les droits de douane sur 98,5% des exportations des Émirats arabes unis.

Photo : VNA/CVN

L’accord comprend également diverses dispositions facilitant le commerce et l’investissement, en s’alignant sur les tendances de la transformation numérique et du développement vert.

Actuellement, les Émirats arabes unis sont l’un des partenaires commerciaux et d’investissement les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient, servant de passerelle essentielle pour que la nation d’Asie du Sud-Est accède aux marchés de cette région ainsi qu’à ceux d’Asie occidentale et d’Afrique. De plus, leurs structures économiques et commerciales sont réciproques.

Les statistiques montrent que les Émirats arabes unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam et son deuxième partenaire commercial en Asie occidentale, après le Koweït.

Selon le Département général des douanes vietnamiennes, au cours de la période 2018-2023, le chiffre d’affaires annuel moyen des échanges entre les deux pays a atteint environ 5 milliards USD, le Vietnam enregistrant un excédent commercial de 3 à 4 milliards USD par an.

Le commerce bilatéral a été évalué à près de 4,7 milliards d’USD en 2023, en hausse de 5,9% par rapport à l’année précédente, et à 4,47 milliards d’USD au cours des huit premiers mois de cette année, soit une augmentation de 45% par rapport à la même période l’année dernière.

Le Vietnam exporte vers les Émirats arabes unis notamment des téléphones portables, des ordinateurs et des composants, des produits électriques, de l’électronique domestique, du poivre, des produits aquatiques, des chaussures, des vêtements-textiles, des plastiques et des meubles.

Il importe en revanche des Émirats arabes unis des matières plastiques brutes, du gaz de pétrole liquéfié (GPL), des produits à base de pétrole, des ingrédients pour l’alimentation animale, des métaux communs et des produits chimiques.

Le Vietnam et les Émirats arabes unis ont publié le 28 octobre une déclaration conjointe sur l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat global à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays du Moyen-Orient.

VNA/CVN