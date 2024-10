Vietnam - Arabie saoudite

La visite de travail du PM devrait créer des percées dans la coopération bilatérale

Le prochaine visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite et sa participation à la 8 e Conférence sur l'Initiative d'investissement pour le futur (FII) devraient créer une nouvelle percée dans le développement des relations entre le Vietnam et ce pays du Moyen-Orient, renforçant la confiance politique bilatérale et ouvrant la voie à une nouvelle période de coopération entre les deux pays.

Ces 25 dernières années, les deux parties ont renforcé l'échange de délégations à tous les niveaux et organisé de nombreux forums d'investissement, contribuant à promouvoir la coopération économique et commerciale ainsi que les échanges entre les deux peuples.

L'année dernière, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite en Arabie saoudite, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux pays et à contribuer activement à la connexion du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), tout en ouvrant de nouvelles opportunités de coopération, en élargissant le marché des biens et services vietnamiens en Arabie saoudite et sur le marché du CCG, et en promouvant la collaboration bilatérale dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la croissance durable, du travail, de l'industrie halal, de l’exportation de produits agricoles et aquatiques et du tourisme.

Au cours de la visite, les deux parties ont organisé avec succès le Forum d'affaires Vietnam - Arabie saoudite et signé cinq documents de coopération dans les domaines de la justice, de la diplomatie, de la prévention et du contrôle de la criminalité, et de la promotion du tourisme et du commerce, perfectionnant ainsi le cadre juridique et créant des conditions plus propices à la coopération bilatérale.

Le Vietnam est prêt à soutenir l'Arabie saoudite dans le renforcement de sa coopération avec l'ASEAN ainsi que dans la promotion de sa coopération entre l'ASEAN et le CCG, tandis que l'Arabie saoudite continue de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam dans le règlement des problèmes régionaux et mondiaux.

De belles perspectives de coopération

économique et commerciale

Parallèlement aux bonnes relations politico-diplomatiques, la coopération économique et commerciale a également été un point positif dans les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient - Afrique du Nord, avec des échanges bilatéraux atteignant 2,68 milliards de dollars en 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, ce chiffre a atteint 2,21 milliards d'USD. En septembre 2024, l'Arabie saoudite se classait au 79e rang sur 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec huit projets d'une valeur de 8,57 millions d'USD.

Le Vietnam et l'Arabie saoudite continuent de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'énergie, l'investissement, l'industrie manufacturière, la culture, l'industrie halal, et surtout le développement du tourisme. Le Vietnam envisage une grande coopération dans le développement de l'industrie halal avec l'Arabie saoudite.

En outre, les deux parties ont beaucoup de marge de manœuvre pour promouvoir le développement agricole. De nombreuses entreprises saoudiennes ont manifesté leur intérêt pour les produits vietnamiens, en particulier les produits agro-alimentaires car ce pays tente de diversifier ses sources d'approvisionnement pour assurer sa sécurité alimentaire.

En ce qui concerne la coopération au développement, le Fonds saoudien pour le développement (SFD) au Vietnam a accordé des prêts préférentiels au Vietnam pour un total de plus de 164,1 millions d'USD versés dans 12 projets. Le fonds, doté de 620 milliards d'USD, s'est engagé à accorder davantage de ressources pour des projets majeurs de développement des infrastructures au Vietnam.

Il y a actuellement environ 4.000 travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite dans divers domaines tels que la construction, l'ingénierie, l'hôtellerie et l'entretien ménager. Les deux pays travaillent sur un nouvel accord de coopération dans le domaine du travail qui devrait être signé dans un avenir proche.

Créer de nouvelles percées

dans les relations bilatérales

Sur la base des bons résultats de coopération ces 25 dernières années et des engagements des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales devraient atteindre un nouveau sommet à l'avenir, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.

La prochaine visite de travail du chef du gouvernement vietnamien en Arabie saoudite marquera une nouvelle étape importante dans les relations bilatérales, montrant la grande attention et la volonté du Vietnam de développer ses relations avec cet important partenaire du Moyen-Orient.

