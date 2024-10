Le président Luong Cuong rencontre le personnel du Bureau présidentiel

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré dans l'après-midi du 29 octobre, à Hanoï les cadres, fonctionnaires et employés du Bureau présidentiel, l'agence qui l’accompagnera et l’aidera dans la réalisation de ses fonctions à son nouveau poste assigné par le Parti, l'État et l'Assemblée nationale.

Selon Luong Cuong, ces 75 dernières années, des générations de cadres, de fonctionnaires et d'employés du Bureau présidentiel ont déployé de nombreux efforts dans leurs activités et dans l'organisation et le fonctionnement du bureau, renforçant leur coordination avec les agences des ressorts central et local, améliorant constamment la qualité et l'efficacité du travail, permettant de bien servir les activités des affaires intérieures et étrangères du président et de son adjointe, conformément aux dispositions de la Constitution, de la loi et des missions assignées par le Bureau Politique, le Secrétariat et le Comité central du Parti.

Après avoir écouté un rapport général sur la situation, les tâches et les plans fixés, le président Luong Cuong a déclaré que pour bien accomplir sa mission, outre ses propres efforts, l'aide des dirigeants du Parti, de l'État, des agences du ressort central, des ministères, des départements, des branches, des localités, il a souhaité recevoir le soutien de son adjointe et du personnel du Bureau présidentiel.

Enfin, il s’est dit convaincu que tout le personnel du Bureau présidentiel continuerait à s'unir, à promouvoir l'esprit de responsabilité, d'initiative, de créativité et à s'efforcer d’édifier une organisation du Parti de plus en plus transparente, forte, digne d'être des agences de recherche et de consultation stratégique au service du président et de la vice-présidente de la République.

