Le PM prononce un discours politique à l'Académie diplomatique Anwar Gargash

Photo : VNA/CVN

En présence de 200 étudiants, professeurs, responsables du gouvernement des Émirats arabes unis et diplomates à Abou Dabi, le Premier ministre a parlé de trois points majeurs: situation mondiale et régionale actuelle ; facteurs fondamentaux, perspectives de développement, réalisations et orientation du développement du Vietnam ; vision du partenariat intégral Vietnam-EAU et relations Vietnam - Moyen-Orient dans les temps à venir.

Changements profonds et historiques

S’agissant de la situation mondiale et régionale actuelle, le Premier ministre a déclaré que la situation dans le monde, dans le Golfe et dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), connaît des changements profonds et historiques.

Selon lui, dans les relations internationales actuelles, il existe six contradictions majeures : (i) entre guerre et paix ; (ii) entre coopération et compétition ; (iii) entre ouverture et intégration et indépendance et autonomie ; (iv) entre unité, connectivité et séparation, division ; (v) entre développement et retard ; (vi) entre autonomie et dépendance.

La bonne nouvelle est que la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances majeures et des aspirations brûlantes de tous les peuples du monde. Toutefois, l’instabilité et l’incertitude en matière de sécurité dans le monde s’accentuent.

Photo : VNA/CVN

L'avenir du monde est fortement influencé par trois facteurs clés et est façonné et dirigé par trois domaines pionniers. Les trois facteurs clés sont : développement explosif des sciences et des technologies, de l’innovation, notamment de la numérisation et de l’intelligence artificielle (IA) ; impacts négatifs des défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique, le vieillissement de la population, les catastrophes naturelles et l'épuisement des ressources ; séparation et polarisation sous l’impact de la concurrence géostratégique et géoéconomique mondiale. Les trois domaines pionniers sont : développement de l’économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie de la connaissance, de l’économie nocturne ; innovation, startup et quatrième révolution industrielle ; développement des ressources humaines de qualité et intelligence artificielle (IA).

Le Premier ministre a souligné que les questions susmentionnées revêtent une importance particulière. Il faut donc une réflexion, une méthodologie et une approche intégrales, mondiales et impliquant tous les peuples pour résoudre ces problèmes. Cela exige que tous les pays persévèrent dans le dialogue et la coopération dans un esprit de solidarité, d’unité dans la diversité et respectent le multilatéralisme et le droit international, qu’ils s'efforcent de trouver des solutions efficaces, centrées sur les personnes, pour ne laisser personne de côté, ouvrir de nouveaux espaces pour le développement, maintenir la paix, la coopération et le développement dans les régions et dans le monde.

Dans cette tendance générale, contribuer à façonner un tel ordre international est à la fois un intérêt et une responsabilité pour les pays, dont le Vietnam et les Émirats arabes unis.

Le Vietnam entre dans une nouvelle ère – une ère de progrès

Concernant les facteurs fondamentaux, les perspectives de développement, les réalisations et les orientations du développement du Vietnam, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam se concentre constamment sur la construction de trois éléments fondamentaux : construction de la démocratie socialiste ; construction d’un État de droit socialiste ; construction d’une économie de marché à orientation socialiste.

Le Vietnam reste cohérent dans ses positions sur : le maintien de la stabilité politique et sociale ; Prendre l’humain comme centre, sujet, objectif, force motrice et ressource la plus importante du développement ; ne pas sacrifier le progrès, la justice sociale, la sécurité sociale et l’environnement pour poursuivre une simple croissance économique.

Sur cette base, le Vietnam met en œuvre six politiques clés en matière d’affaires étrangères et d’intégration, de garantie de la défense et de la sécurité nationales, de développement économique, de développement culturel, d’assurance des progrès, de la justice sociale et de la sécurité sociale, d’édification du Parti, du système politique et de lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et les gaspillages. En parallèle, il promeut trois percées stratégiques en matière institutionnelle, d’infrastructures et de ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les réalisations du Vietnam, le pays entretient actuellement des relations diplomatiques avec 194 pays, dont des partenariats stratégiques intégraux avec huit pays, des partenariats stratégiques avec 10 pays, des partenariats intégraux avec 14 pays (dont les EAU). Il est un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales. Le Parti communiste du Vietnam (PCV) entretient des relations avec 253 partis dans 115 pays à travers le monde.

Le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire. Son PIB en 2024 devrait augmenter d’environ 7%, les investissements étrangers d'environ 39 à 40 milliards d'USD. Le Vietnam fait en outre des progrès remarquables dans la mise en œuvre de nombreux Objectifs de Développement durable (ODD), notamment en matière de réduction de la pauvreté, de santé et d’éducation. Grâce à sa nouvelle position et à sa nouvelle force, le Vietnam contribue de manière de plus en plus proactive aux sujets d’intérêt commun dans le monde.

Le Premier ministre a partagé cinq leçons tirées des expériences vietnamiennes : promouvoir fermement l'indépendance nationale et le socialisme ; la cause révolutionnaire est du peuple, par le peuple et pour le peuple ; consolider et renforcer constamment la solidarité (solidarité au sein de tout le Parti, solidarité de tout le peuple, solidarité nationale, solidarité internationale) ; combiner la force nationale avec la force de son temps, la force nationale avec la force internationale ; la direction justifiée du Parti est le principal facteur décisif de la victoire de la révolution vietnamienne.

Concernant les orientations, les tâches et les solutions clés dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le secrétaire général Tô Lâm avait clairement affirmé le message d'amener le pays dans une nouvelle ère - l'ère du progrès national.

Le Vietnam considère un peuple riche, un pays puissant, la démocratie, l’équité et la civilisation comme objectif global et motivation. L’objectif stratégique est de devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure ; un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre efficace de six groupes de tâches et de solutions clés : donner la priorité à la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie des principaux équilibres de l'économie ; renouveler les moteurs de croissance traditionnels tout en promouvant fortement les nouveaux moteurs de croissance ; promouvoir l'industrialisation et la modernisation, créer des changements substantiels dans les percées stratégiques et la restructuration de l'économie ; mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources ; se concentrer sur la garantie de la sécurité sociale, la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique ; consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, promouvoir les relations extérieures et l'intégration internationale, créer un environnement pacifique et stable et des conditions favorables au développement national.

Six grandes priorités des relations Vietnam - Émirats arabes unis

Selon le Premier ministre, le fait que les deux pays aient élevé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat intégral et signé l'accord de partenariat économique intégral (CEPA) est une affirmation forte selon laquelle, dans la nouvelle ère - l'ère du progrès du peuple vietnamien, le Moyen-Orient et les Émirats arabes unis occupent une position très importante dans la politique étrangère du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La voie de développement du Vietnam présente de nombreuses similitudes avec celle des Émirats arabes unis. Le Premier ministre a déclaré que les deux nations doivent se tenir côte à côte sur le chemin de la réalisation de leur vision et de leurs aspirations en matière de développement, vers un avenir prospère et heureux.

Selon le Premier ministre, l'élévation des relations Vietnam - EAU vers un partenariat intégral ouvre de nombreuses grandes perspectives de coopération pour les deux pays dans tous les domaines. Le Premier ministre a proposé que le Vietnam et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération sur six priorités majeures. Il est donc nécessaire de continuer à préserver, consolider et développer la confiance politique, notamment l'échange de délégations de haut niveau, et promouvoir fortement la coopération, l'amitié et la solidarité entre les États, les gouvernements et les peuples des deux pays. Il faut en outre faire de la coopération économique, commerciale et d'investissement un pilier important des relations bilatérales ; mettre en œuvre efficacement le CEPA ; encourager les fonds d'investissement et les entreprises des Émirats arabes unis à investir dans de grands projets ; renforcer la coopération dans le développement de l'industrie Halal au Vietnam et la coopération agricole. Il faut également renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et de la transition verte ; renforcer davantage la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, des échanges entre les peuples, du tourisme et de la culture. De plus, il est important de promouvoir la coopération multilatérale, le droit international, le dialogue, d’instaurer la confiance et de renforcer la solidarité et la compréhension entre les peuples. Il est aussi nécessaire de contribuer plus activement et de manière proactive aux efforts de la communauté internationale pour résoudre les défis mondiaux.

Pham Minh Chinh s’est enfin déclaré convaincu que le Vietnam et les Émirats arabes unis écriraient ensemble un nouveau chapitre plus brillant dans leurs relations, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

C'est la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne lors de leur visite officielle aux Émirats arabes unis. Le même jour, à midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne ont quitté Abou Dabi pour se rendre en Arabie Saoudite.

VNA/CVN