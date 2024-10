Un nouveau jalon important dans les relations Vietnam - Arabie saoudite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse participeront à la 8 e conférence "Future Investment Initiative" (FII8) et effectueront une visite de travail en Arabie Saoudite les 29 et 30 octobre.

En octobre, le Vietnam et l'Arabie saoudite célèbrent également le 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Dang Xuân Dung, ajoutant que la visite du dirigeant vietnamien marquerait un nouveau jalon important dans les relations bilatérales, créant un nouvel élan pour les promouvoir fortement dans les temps à venir.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Dang Xuân Dung a indiqué que l’une des activités les plus importantes du Premier ministre en Arabie saoudite serait sa participation et son discours à la FII8 sur les perspectives de la coopération économique et des investissements entre le Vietnam et le Moyen-Orient.

Durant la visite, les Premiers ministres des deux pays discuteront de l'élargissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce, l'envoi de main-d’œuvre, les technologies de l'information et de la communication, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, les échanges entre les peuples, la culture et le tourisme..., a-t-il ajouté.

Des documents seront signés dans divers secteurs, dont l’énergie, l’économie, le travail…, ce qui contribuera à compléter le cadre juridique pour un développement plus favorable des relations bilatérales, a-t-il poursuivi.

Cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh ouvrira de nombreux nouveaux volets de coopération dans les temps à venir, a estimé l’ambassadeur.

Soulignant la marge de développement des deux pays dans divers domaines, dont la politique, le commerce, l’énergie et le travail, il a indiqué que l'Arabie saoudite était actuellement l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient, avec un commerce bilatéral en 2023 de près de 2,7 milliards d'USD.

La coopération dans l'économie et le commerce constitue l'un des points forts des relations entre les deux pays, a-t-il souligné, proposant d’établir de nouveaux mécanismes de coopération, dont un Conseil d'affaires Vietnam - Arabie saoudite, afin que les entreprises des deux parties opérant dans le même domaine puissent travailler directement et explorer les opportunités de coopération.

Enfin, Dang Xuân Dung s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, avec la nouvelle dynamique de développement des relations politico-diplomatiques, l'expansion des échanges entre les peuples, ainsi que les efforts des ministères, des agences, des localités et des entreprises des deux pays, la coopération bilatérale en matière d'investissement et de commerce connaîtrait de nombreux développements importants, apportant des avantages concrets aux entreprises et aux citoyens des deux pays.

