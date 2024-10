Le Premier ministre rencontre le conseiller à la sécurité nationale des EAU

>> Le PM demande le soutien des EAU pour la construction de centres financiers

>> Un nouveau jalon important dans les relations Vietnam - Arabie saoudite

>> Le Vietnam et les Émirats arabes unis établissent un partenariat intégral

Le Premier ministre Pha Minh Chinh a salué le rôle déterminant du conseiller à la sécurité nationale dans le maintien de la sécurité, la garantie de l'ordre social et la promotion du développement, de l'innovation et de la prospérité aux Émirats arabes unis, en particulier dans l'émirat d'Abou Dhabi.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam accueille favorablement et reste prêt à créer des conditions favorables pour les investisseurs des Émirats arabes unis et d'Abou Dhabi en particulier, a-t-il déclaré, souhaitant que Zayed Al Nahyan encourage les entreprises et les fonds d'investissement des Émirats arabes unis à envisager d'investir dans des projets à grande échelle dans des secteurs où les Émirats arabes unis ont des atouts, tels que l'énergie, les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, la logistique et la production de matériaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération et partagent leurs expériences dans les domaines de la science de haute technologie et des technologies de l'information.

Il a également proposé de promouvoir la coopération en matière de sécurité, d'explorer la possibilité d'élargir la coopération dans les domaines de la technologie et de la science au service de la prévention de la criminalité, de faire progresser la coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains et d'échanger des informations sur les activités criminelles.

Zayed Al Nahyan a souligné l'importance de la visite officielle du dirigeant vietnamien aux Émirats arabes unis, affirmant que les dirigeants des Émirats appréciaient la coopération bilatérale et espéraient que les deux parties continueraient à la promouvoir afin de mettre en œuvre des projets de coopération dans de nouveaux domaines dans un avenir proche.

En tant que président du groupe G42, spécialisé dans l'intelligence artificielle et le cloud computing, Zayed Al Nahyan a exprimé son désir d'investir au Vietnam pour promouvoir l'application de solutions technologiques dans divers domaines et favoriser le développement des services numériques dans la nation d'Asie du Sud-Est.

VNA/CVN