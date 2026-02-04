Foire du Printemps 2026

Le Premier ministre appelle à renforcer la promotion des produits du terroir

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, mercredi 4 février, la dépêche officielle N°09/CĐ-TTg visant à intensifier l’approvisionnement et la promotion des produits et des marques locales dans le cadre de la première Foire du Printemps 2026.

>> Ambiance enchantée du Têt à la Foire du Printemps 2026

>> Convergence des couleurs printanières de la ''Quintessence de la culture vietnamienne''

>> À la Foire du Printemps 2026, le côm ravive l’esprit du Têt

>> "Parfums et couleurs de la grande forêt" de Gia Lai

Photo : VNA/CVN

Adressée aux ministres, aux chefs des organismes relevant du gouvernement ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant de l’autorité centrale, la dépêche précise que la Foire du Printemps 2026 se tient officiellement du 2 au 13 février 2026 au Centre national des expositions, à Dông Anh (Hanoï). Afin que l’événement devienne véritablement un "voyage printanier à travers le Vietnam", le chef du gouvernement demande aux ministères, secteurs et collectivités locales de mettre en œuvre de manière concertée plusieurs missions clés.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de collaborer avec les autres ministères, organismes et localités afin d’apporter un appui rapide aux activités de mise en relation commerciale et de créer des conditions favorables pour que les entreprises et unités puissent exposer et promouvoir leurs produits à la foire.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence vietnamienne d’information, est invité à renforcer la couverture médiatique et à diffuser largement l’atmosphère de la foire, tout en augmentant le temps d’antenne consacré à la promotion des produits emblématiques et des spécialités régionales, afin de promouvoir l’esprit "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" et de marquer durablement les visiteurs nationaux et internationaux.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement collaborera avec les collectivités locales pour sélectionner et présenter des produits OCOP (À chaque commune, son produit) représentatifs ainsi que des spécialités régionales, tout en renforçant l’application des technologies numériques et des codes QR pour la traçabilité et la valorisation des produits agricoles vietnamiens.

Les ministères, organismes et collectivités locales sont invités à orienter les entreprises et coopératives vers la sélection de produits locaux répondant aux six critères d’excellence : qualité, volume, sécurité, modernité, attractivité et valeur ajoutée, afin de les présenter à la foire.

Parallèlement, un contrôle strict de la qualité des marchandises devra être assuré, avec l’élimination résolue des produits contrefaits, de mauvaise qualité ou d’origine incertaine. Les autorités devront éviter toute atteinte à la crédibilité de la foire et à l’image des marques locales, tout en renforçant la communication autour de la valeur culturelle des produits, conçus comme de véritables "ambassadeurs culturels" des régions.

En outre, il faut investir dans l’élaboration de "récits de produits" attractifs, étroitement liés à l’histoire, aux traditions et au dévouement des producteurs, de concevoir chaque stand comme un espace patrimonial miniature afin d'attirer les visiteurs.

Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Bui Thanh Sơn la supervision directe de la mise en œuvre de cette dépêche. Le Bureau du gouvernement est chargé d’en assurer le suivi et de rendre compte aux autorités compétentes des questions dépassant son champ de compétence.

VNA/CVN