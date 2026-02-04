Gia Lai approuve la centrale éolienne de Hon Trâu

Le Centre de promotion de l’investissement, relevant du Département provincial des dinances de Gia Lai, a annoncé que le président du Comité populaire provincial avait signé, le 3 février, la Décision n°464/QĐ-UBND approuvant les résultats de l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de l’investisseur chargé de mettre en œuvre le projet de centrale éolienne de Hon Trâu - Phase 1.

>> Remise de 33 fondations éoliennes offshore à un investisseur danois

>> Le Vietnam mise sur les énergies renouvelables

>> Le Vietnam émerge comme un acteur de la chaîne mondiale des renouvelables

Selon cette décision, la Société par actions d’Énergie VINENERGO, filiale du groupe Vingroup, est l’unique entreprise ayant satisfait aux exigences du dossier d’appel à manifestation d’intérêt. Elle a été retenue pour la réalisation du projet.

Photo ; Duc Anh/CVN

La centrale éolienne de Hon Trâu – Phase 1 aura une puissance installée de 750 MW. Sa production annuelle est estimée à environ 2,8 milliards de kWh. L’électricité produite sera raccordée au réseau électrique national à une tension de 220 kV. L’investissement total du projet s’élève à près de 48.400 milliards de dôngs.

Concernant le raccordement, le projet prévoit la construction d’une ligne électrique double circuit de 220 kV reliant le poste de transformation de Hon Trâu 1 (zone HT 1A) au poste de transformation de Phu My. Il comprend également la construction d’une nouvelle ligne électrique double circuit de 220 kV reliant le poste de transformation de Hon Trâu 1 (zone HT 1B) au poste de transformation de Nhon Hôi.

Selon la planification approuvée, la centrale sera implantée sur deux zones. Dans la zone HT 1A, les éoliennes seront installées dans les eaux maritimes relevant de l’ancien district de Phù Mỹ, correspondant aujourd’hui aux communes de Phu My Bac et Phu My Dông. Les postes de transformation et les lignes de raccordement au réseau national seront construits sur le territoire des communes de Phu My Dông, Phu My Bac, Phu My Tây et Binh Dương.

Dans la zone HT 1B, les éoliennes seront implantées dans les eaux maritimes de l’ancien district de Phu Cat, aujourd’hui la commune de Cat Tiên. Les infrastructures de transformation et de raccordement au réseau électrique national seront réalisées dans la Zone économique de Nhon Hôi, couvrant les territoires des communes de Ngô Mây, Cat Tiên, Tuy Phuoc Dông et du quartier de Quy Nhơn Đông.

Le projet prévoit l’utilisation temporaire d’environ 32,01 hectares de surface maritime et de 17,61 hectares de surface terrestre.

Selon les autorités provinciales, une fois mise en service, la centrale fournira une source d’électricité propre issue des énergies renouvelables au réseau national. Elle contribuera à la sécurité énergétique du pays, à la satisfaction des besoins en électricité du développement socio-économique local et à la réduction des pertes dans le système de transmission. Le projet devrait également générer des recettes budgétaires pour la province, créer des emplois et stimuler le développement socio-économique local, tout en contribuant à l’augmentation de la production industrielle et à l’objectif de croissance économique à deux chiffres de la province dans les années à venir.

La centrale éolienne de Hon Trâu - Phase 1 devrait être achevée et mise en service au plus tard au quatrième trimestre de 2029.

VNA/CVN