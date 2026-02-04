Vietnam - États-Unis : coopération renforcée dans l’énergie, l’industrie et l’aéronautique

Le ministre vietnamien par intérim de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, s’est entretenu le 2 février à Washington avec un groupe d’entreprises américaines des secteurs de l’énergie, de l’industrie et de l’aéronautique, dans le cadre du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC).

Cette rencontre, annoncée mercredi 4 février par le ministère de l’Industrie et du Commerce, s’est déroulée en marge du sixième cycle de négociations sur l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré Vietnam-États-Unis, témoignant de la volonté du Vietnam de renforcer et d’élever ses liens économiques et commerciaux bilatéraux de manière stable, concrète et durable.

Photo : MIC/CVN

Lê Manh Hung a réaffirmé l’importance des États-Unis comme partenaire économique et commercial majeur du Vietnam. Il a souligné que les relations bilatérales doivent s’inscrire dans une vision à long terme, et non se fonder uniquement sur le volume des échanges ou les flux d’investissement, mais aussi sur la complémentarité croissante des deux économies, le rôle grandissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et la convergence d’intérêts stratégiques entre les deux pays.

Sur cette base, le Vietnam souhaite collaborer avec les États-Unis afin de bâtir un cadre stable, équilibré et prévisible pour la coopération économique et commerciale, et ainsi instaurer une confiance durable entre les entreprises des deux pays.

Le Vietnam reste disposé à accroître ses importations en provenance des États-Unis, notamment par le biais de contrats d’approvisionnement en machines, équipements et technologies modernes, a-t-il déclaré.

Lê Manh Hung a également noté que, ces dernières années, les compagnies aériennes vietnamiennes ont déjà passé d’importantes commandes, à l’instar de VietJet qui s’est engagée à acquérir 200 appareils et de Vietnam Airlines qui a acheté 50 avions à Boeing, contribuant ainsi à réduire le déficit commercial et à favoriser des avantages mutuels.

Concernant les questions énergétiques qui intéressent les entreprises américaines, notamment celles présentes dans les secteurs du pétrole et du gaz, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des énergies renouvelables, il a souligné que la sécurité énergétique est une priorité majeure du développement du Vietnam.

Selon le responsable, le GNL est considéré comme un combustible de transition essentiel pour équilibrer l’offre et la demande et soutenir la transition énergétique, tandis que l’éolien offshore et les autres sources d’énergie propre font partie intégrante de la stratégie à long terme.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce finalise actuellement une réglementation transparente et stable pour l’électricité, le gaz et les énergies renouvelables afin de permettre la réalisation de projets d’envergure et économiquement viables, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam attache une grande importance à la coopération à long terme dans les domaines de l’industrie moderne, de la logistique et de la connectivité aérienne, et souhaite la développer, a-t-il déclaré.

Lê Manh Hung a ajouté que le Vietnam privilégie les investissements ciblés dans les industries fondamentales et à forte valeur ajoutée liées aux chaînes d’approvisionnement, aux industries de soutien, au transfert de technologies et à la formation de la main-d’œuvre.

Il a invité Boeing à développer davantage sa chaîne d’approvisionnement au Vietnam, à renforcer ses partenariats avec les entreprises locales et à accélérer les livraisons, contribuant ainsi à l’expansion des flottes et à l’amélioration des capacités opérationnelles des compagnies aériennes vietnamiennes.

Dans les secteurs de la haute technologie et du numérique, le responsable a déclaré aux grandes entreprises technologiques américaines que les semi-conducteurs, les technologies de pointe et l’économie numérique figuraient parmi les axes stratégiques prioritaires du Vietnam.

Le gouvernement vietnamien s’est engagé à poursuivre les réformes institutionnelles, le développement des infrastructures numériques, l’adoption des énergies propres dans la production et la création d’un environnement concurrentiel sain et sûr pour les investisseurs, a-t-il indiqué.

Logistique, commerce et services de soutien

Concernant la logistique, le commerce et les services de soutien aux marchés, le responsable a salué le rôle des entreprises américaines dans l’amélioration de l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, la transparence des marchés et le développement du commerce et des investissements internationaux.

Par la suite, Lê Manh Hung a rencontré séparément les dirigeants d’Apple, d’Excelerate Energy et d’ExxonMobil afin d’approfondir la collaboration dans les domaines de la haute technologie et de l’énergie.

Lors de ces rencontres, il a écouté leurs propositions tout en réaffirmant les priorités politiques du Vietnam et son engagement en faveur d’un environnement d’investissement stable, transparent et favorable aux projets à long terme.

Le gouvernement vietnamien considère le monde des affaires américain comme un partenaire important, fiable et de long terme, a-t-il dit, s’engageant à renforcer le dialogue politique, à résoudre rapidement les difficultés juridiques et à accompagner les entreprises dans un esprit d’intérêts harmonisés et de prospérité partagée. Ceci constitue un fondement essentiel pour la consolidation continue des liens économiques et commerciaux, dans une direction stable, concrète et durable.

En marge de ce cycle de négociations, Lê Manh Hung a tenu une réunion de travail avec le secrétaire adjoint américain à l’Agriculture, Stephen Vaden, afin d’évoquer la coopération agricole et les questions liées au commerce bilatéral.

Les discussions ont porté sur le transfert de technologies, le Vietnam saluant l’expertise américaine en matière d’agriculture de pointe, de développement de variétés résistantes aux maladies, d’utilisation durable de l’eau et de transformation agricole.

Le ministre par intérim a proposé d’étendre les échanges d’experts, les transferts de technologies, la formation de la main-d’œuvre et les projets de coentreprise, notamment dans la production d’éthanol à base de maïs et de sous-produits agricoles.

Le Vietnam est prêt à expérimenter des modèles dans plusieurs localités en vue d’un déploiement plus large, apportant ainsi des avantages concrets aux agriculteurs et aux entreprises des deux pays, a-t-il affirmé.

Concernant les négociations tarifaires réciproques, le responsable a affirmé que les structures commerciales agricoles du Vietnam et des États-Unis sont complémentaires et non concurrentes. Le Vietnam a fait preuve d’une grande volonté en ramenant à zéro les droits de douane sur la majorité des produits agricoles américains et en signant un protocole d’accord portant sur l’achat de produits agricoles américains d’une valeur de 3 milliards de dollars entre 2025 et 2028.

Pour la seule année 2025, les importations vietnamiennes de produits agricoles américains ont avoisiné les 2 milliards de dollars américains. Dans un souci d’équité et d’équilibre des intérêts, le Vietnam a suggéré au Département américain de l’Agriculture d’élargir la liste des produits agricoles vietnamiens éligibles à un tarif douanier réciproque de 0 %, facilitant ainsi leur accès au marché américain.

Stephen Vaden a exprimé son intérêt pour l’accès au marché des fruits, la quarantaine animale et végétale et les procédures d’enregistrement des produits biotechnologiques.

Convaincu du potentiel du marché vietnamien, il a confirmé l’intention des États-Unis d’envoyer deux délégations au Vietnam en mars et en novembre, composées de représentants des États américains et des principales entreprises agricoles, afin de promouvoir le commerce agricole et le transfert de technologies, notamment en biotechnologie.

Les deux parties ont convenu de poursuivre des discussions techniques étroites et de se coordonner sur les questions d’intérêt commun afin de soutenir un commerce agricole stable et durable et de contribuer au processus de négociation plus large.

VNA/CVN