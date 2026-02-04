Foire du Printemps 2026

Convergence des couleurs printanières de la ''Quintessence de la culture vietnamienne''

La première Foire du Printemps, qui se tient du 2 au 13 février au Centre national des foires et expositions (VEC) à Dông Anh, Hanoï, s'affirme comme un carrefour majeur d'échanges commerciaux et culturels.

Photo : VNA/CVN

Parmi les huit divisions thématiques organisées à grande échelle, l’espace ''Quintessence de la culture vietnamienne'', placé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, se distingue par la valorisation des identités nationales dans la vie contemporaine.

Placé sous le thème ''Quintessence de la culture vietnamienne - Couleurs du printemps vietnamien'', ce secteur regroupe six zones principales : scène centrale, décors paysagers, stands de tourisme culturel, artisanat d'art, design créatif et industries culturelles. La scène centrale est le théâtre des cérémonies et de programmes artistiques. Depuis le 3 février, trois séances quotidiennes (9h30-11h30, 15h-17h et 19h-21h) sont assurées par la Fédération du cirque, le Théâtre de marionnettes, le Théâtre de la Jeunesse et le Théâtre national de musique et de danse du Vietnam.

Le pavillon de l'artisanat, exposant vannerie, soieries, laques, sculptures sur bois et marqueterie, permet aux artisans des villages de Thiet Ung et Ninh So de présenter leurs savoir-faire. Selon les artisans, cet événement est une opportunité précieuse pour connecter les produits traditionnels aux consommateurs modernes et faire connaître les métiers ancestraux au grand public.

Parallèlement, les stands de tourisme culturel promeuvent les patrimoines et festivals locaux tout en stimulant les liens entre l'offre et la demande pour favoriser le développement socio-économique.

Cette zone insuffle une dimension profonde à l'événement, où chaque produit devient un ''ambassadeur'' culturel et chaque stand un espace patrimonial. La commercialisation structurée des produits culturels ne dilue pas les valeurs ancestrales, mais constitue un moteur essentiel pour la préservation, le développement et le rayonnement de la culture vietnamienne au sein de l'économie de marché.

VNA/CVN