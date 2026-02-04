Vĩnh Long : la conversion culturale à l’épreuve de la durabilité et du marché

Dans un contexte où l’agriculture doit faire face aux assauts répétés du dérèglement climatique et aux incertitudes chroniques du marché mondial, la province de Vĩnh Long, située au cœur du Delta du Mékong, a choisi de faire de la restructuration de ses cultures son levier de développement majeur.

La réalité du terrain démontre que les modèles de conversion, lorsqu’ils sont harmonisés avec les conditions pédologiques, couplés aux avancées technologiques et intégrés dans des chaînes de valeur solides, permettent non seulement d’optimiser l’usage des terres, mais aussi de garantir une prospérité durable aux agriculteurs locaux.

L’essor exemplaire du citron sans pépins à Song Lôc

Au sein de cette dynamique de restructuration, la commune de Song Lộc s’illustre par la réussite de sa cellule professionnelle dédiée à la culture du citron sans pépins. Ce modèle, qui porte aujourd’hui ses fruits de manière concrète, joue un rôle déterminant dans l’amélioration des revenus et la stabilisation de la vie quotidienne de 35 foyers membres, dont près de 80% appartiennent à la communauté khmère.

Selon Son Hai Phong, responsable de cette structure, l’initiative est née en 2023 d’un constat sans appel : d’importantes surfaces de riziculture et de vergers mixtes affichaient une rentabilité dérisoire.

Pour briser ce cycle de précarité, les autorités locales ont organisé des visites d’étude auprès de la Coopérative Thành Chí, située dans la commune de Tân An, afin de permettre aux paysans de s’approprier les techniques de culture du citron sans pépins destiné à l’exportation. Ce qui n’était au départ qu’une expérimentation sur 4,6 hectares portée par 10 foyers pionniers s’est métamorphosée en une zone de production de près de 22 hectares.

Aujourd’hui, environ 70% des membres de la cellule ont établi des liens étroits avec des entreprises exportatrices, garantissant ainsi des débouchés stables et une protection réelle contre la volatilité des prix. Bien que la plupart des vergers soient encore jeunes, les premiers revenus enregistrés sont déjà six à huit fois supérieurs à ceux issus de la riziculture traditionnelle, suscitant un immense enthousiasme au sein de la communauté.

Au-delà de l’aspect purement financier, ce modèle génère une dynamique sociale positive en créant des emplois réguliers pour une vingtaine de travailleurs locaux, affectés aux soins des arbres, à la récolte et au transport, avec un salaire annuel moyen oscillant entre 40 et 60 millions de dôngs. L’accompagnement financier a également été le pivot de cette transformation : 24 foyers ont pu accéder à des prêts totalisant 900 millions de dôngs via le Fonds de soutien aux agriculteurs, tandis qu’une aide non remboursable de 215 millions de dôngs, issue du Programme cible national sur l’édification de la nouvelle ruralité, a été injectée pour soutenir la transition structurelle.

M. Lâm Ngoc Hai, l’un des membres actifs de la cellule, gère aujourd’hui 1,7 hectare de citrons en pleine récolte. Il rappelle avec amertume que ses terres étaient autrefois synonymes de rendements instables en raison des aléas météorologiques et des invasions de nuisibles. Grâce à l’encadrement technique rigoureux de la Coopérative Thành Chí - allant de la densité de plantation à la taille des arbres - et à un soutien financier de 50 millions de dôngs, il a pu investir dans la main-d’œuvre et les intrants nécessaires. Pour lui, cette alliance entre capital et savoir-faire est une chance inestimable qui lui permet désormais de produire sereinement pour l’exportation, avec des contrats portant sur des volumes annuels de 100 à 150 tonnes.

Vers une stratégie de zones de production concentrées

La vision de Vĩnh Long dépasse largement le cadre communal. Selon les données du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, l’année 2025 a marqué un tournant avec la reconversion de 26 220 hectares de rizières peu productives. Sur cette surface, près de 583 hectares ont été dédiés aux cultures pérennes et plus de 25 551 hectares aux cultures annuelles. L’adoption généralisée de techniques agricoles sûres et modernes a permis à ces nouveaux modèles de dégager une rentabilité deux à trois fois supérieure à celle du riz.

Pour l’horizon 2026, la province affiche des ambitions encore plus vastes avec un plan de conversion concernant près de 30.000 hectares supplémentaires. Ce projet d’envergure prévoit notamment 1.400 hectares de cultures pérennes, 28.400 hectares de cultures annuelles et 150 hectares mêlant riziculture et aquaculture. Pour soutenir cette croissance, Vĩnh Long mise sur une politique proactive : transfert de technologies, connexion directe entre producteurs et exportateurs, et veille constante sur les barrières techniques des marchés internationaux afin de sécuriser les exportations par voie officielle.

Quang Thanh Tu, vice-président de l’Union des agriculteurs de Vĩnh Long, affirme que la promotion de l’économie coopérative est l’unique remède contre le morcellement excessif des terres. En s’appuyant sur des agriculteurs performants comme fers de lance, l’Union structure des zones de production concentrées. Ce travail de terrain est épaulé par une force de frappe financière conséquente : le Fonds de soutien aux agriculteurs gère actuellement un encours de 145,6 milliards de dôngs, finançant 474 projets au profit de plus de 4.900 foyers.

