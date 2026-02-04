Vietnam - Kazakhstan

Vers un approfondissement de la coopération financière et monétaire

En visite officielle au Kazakhstan, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a tenu une séance de travail avec le gouverneur de la Banque centrale du Kazakhstan, Timur Suleimenov, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines financier et monétaire, en mettant l’accent sur les centres financiers internationaux, la fintech et la banque numérique.

Photo : VNA/CVN

Poursuivant son programme de travail au Kazakhstan, mardi 3 février, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, à la tête d’une délégation du gouvernement vietnamien, a eu une séance de travail avec le gouverneur de la Banque nationale du Kazakhstan (National Bank of Kazakhstan-NBK), Timur Suleimenov.

Présentant la banque, le gouverneur Suleimenov a indiqué que celle-ci avait joué un rôle clé dans la création et le développement du Centre financier international d’Astana (AIFC), contribuant activement au développement économique du Kazakhstan. La mission essentielle de l’AIFC consiste à bâtir un écosystème financier transparent, efficace et stable, placé sous la supervision et la protection de la NBK. Grâce aux réformes en matière de gestion monétaire et financière, la NBK a permis à l’AIFC de devenir une destination attractive pour les investisseurs et les institutions financières mondiales.

Avec l’appui de la NBK, l’AIFC s’est non seulement fortement développé sur le plan des infrastructures financières, mais a également contribué à renforcer la crédibilité et la position du Kazakhstan sur la carte financière mondiale. Le gouverneur de la NBK a estimé que le Vietnam disposait de conditions favorables pour développer un centre financier, compte tenu de la bonne dynamique de son économie et de ses relations étendues avec de nombreuses institutions financières internationales.

De son côté, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a chargé la Banque d’État du Vietnam de coordonner avec la NBK afin de promouvoir la signature d’un nouveau protocole d’accord (MOU) de coopération entre les deux banques, en élargissant le champ de coopération à de nouveaux domaines qui n’étaient pas couverts par l’ancien MOU signé en 2012, tels que la fintech et les centres financiers internationaux.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment les politiques de maîtrise de l’inflation, le marché de l’or, la fintech, la banque numérique, la gestion des devises et les flux de capitaux.

À cette occasion, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Ha, a transmis l’invitation du gouverneur de la Banque d’État du Vietnam au gouverneur Timur Suleimenov à se rendre au Vietnam à l’occasion de la session du Comité intergouvernemental sur la coopération commerciale, d’investissement et scientifique et technologique, prévue en juin, afin de procéder à la signature du MOU une fois un consensus atteint entre les deux parties.

Auparavant, le 1ᵉʳ février, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a rendu visite à l’ambassade du Vietnam au Kazakhstan, informant son personnel des résultats remarquables du développement socio-économique ainsi que de la situation politique et extérieure du pays, notamment le XIVᵉ Congrès national du Parti.

La séance de travail avec le gouverneur de la NBK a marqué la clôture de la série d’activités du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh dans le cadre de sa visite au Kazakhstan du 1ᵉʳ au 3 février.

VNA/CVN