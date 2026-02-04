Foire du Printemps 2026

"Parfums et couleurs de la grande forêt" de Gia Lai

À l’occasion de la première Foire du Printemps 2026 organisée à Hanoï, la province de Gia Lai présente un espace d’exposition de grande envergure, mettant en valeur ses produits phares, les produits OCOP, des produits agricoles emblématiques ainsi que des articles à fort potentiel d’exportation, dans le but d’élargir les opportunités de coopération commerciale et de développer les marchés de consommation.

Photo : Uyên Huong/CVN

Selon le Centre de promotion industrielle et commerciale, relevant du Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Gia Lai, le point fort de l’espace consacré à Gia Lai est une zone d’exposition d’environ 200 m², aménagée dans les halls 1 et 2 du Centre d'exposition Kim Quy, sous le thème "Gia Lai - Printemps 2026".

Les produits caractéristiques de la province, les produits OCOP classés par étoiles, les produits transformés ainsi que les produits à fort potentiel de Gia Lai y sont présentés en lien avec l’histoire du territoire et les acteurs de la production.

La participation des entreprises de la province de Gia Lai à cette foire est considérée comme une activité clé de promotion commerciale en ce début d’année, visant à valoriser les marques locales, à rechercher des partenaires et à élargir les débouchés commerciaux, notamment dans les provinces du Nord du Vietnam.

Conçu selon une approche ouverte et mettant en valeur l’identité du plateau des Hauts plateaux du Centre, l’espace d’exposition permet aux entreprises d’entrer en contact direct avec les réseaux de distribution, les acheteurs professionnels et les consommateurs.

Il offre également l’occasion d'enquêter sur les tendances de consommation afin d’adapter les stratégies de production et de commercialisation aux besoins du marché.

Promotion du tourisme

Parallèlement aux activités commerciales, Gia Lai organise un espace consacré à la promotion du tourisme dans le hall central du Centre d'exposition Kim Quy, sous le thème "Quintessence culturelle - Couleurs du printemps vietnamien", comprenant huit stands standard, placés sous la coordination du service de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo : Uyên Huong/CVN

Les stands présentent des informations relatives à l’Année nationale du tourisme Gia Lai 2026, aux destinations touristiques, aux produits touristiques, aux spécialités locales ainsi qu’aux services proposés par l’Association du tourisme de la province de Gia Lai.

Les visiteurs pourront notamment découvrir un espace culturel représentatif à travers des démonstrations de vannerie, de tissage de brocart, la présentation d’instruments de musique traditionnels des Hauts plateaux du Centre, des espaces dédiés à la culture des gongs, ainsi que des démonstrations d’arts martiaux traditionnels de Bình Định et des programmes artistiques organisés dans la zone "Quintessence de la culture vietnamienne" de la foire.

Se déroulant du 2 au 13 février 2026 au Centre national des expositions du Vietnam (Hanoï), la première Foire de Printemps 2026 est le premier événement national de promotion commerciale de l’année. Elle marque le lancement d’un nouveau cycle de développement économique, visant à stimuler la consommation et la production, tout en renforçant les échanges entre le marché intérieur et les marchés internationaux.

La participation à la foire devrait permettre à Gia Lai d’affirmer son identité et de rapprocher l’image de cette région des Hauts Plateaux du Centre du public de la capitale ainsi que des partenaires nationaux et internationaux.

Thu Huong/CVN