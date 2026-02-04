Signature de protocoles d’accord de coopération énergétique Vietnam - États-Unis

Le ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, a assisté le 3 février, à Washington, à la cérémonie de signature de protocoles d’accord (MOU) de coopération entre la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR) et plusieurs partenaires énergétiques majeurs des États-Unis.

>> Renforcer la connexion entre les entreprises vietnamiennes et le marché américain

>> Le 6e cycle de négociations tarifaires réciproques Vietnam - États-Unis se tiendra bientôt

>> Le tilapia vietnamien gagne du terrain sur le marché américain

La cérémonie s’est tenue dans un contexte où le Vietnam et les États-Unis accélèrent les négociations en vue de l’achèvement d’un Accord commercial réciproque, équitable et équilibré, afin d’établir un cadre de coopération économique et commerciale stable et durable. Dans ce processus, la coopération énergétique est considérée comme un pilier stratégique, contribuant à la sécurité énergétique nationale, à l’élargissement de la coopération bilatérale et à la promotion d’échanges commerciaux plus harmonieux et durables.

Photo : VNA/CVN

Sous le témoignage du ministre par intérim Lê Manh Hung, BSR a signé des MOU avec Chevron, Marquis Energy et ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd. Les accords portent sur l’approvisionnement en pétrole brut pour la raffinerie de Dung Quat, l’étude des possibilités d’importation d’éthanol d’origine biologique depuis les États-Unis, ainsi que la fourniture de matières premières, notamment de maïs, destinées à la production d’éthanol au Vietnam.

La signature de ces documents illustre le rôle moteur du ministère de l’Industrie et du Commerce dans la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec de grands groupes américains et dans la concrétisation des orientations stratégiques de coopération énergétique entre les deux pays. Ces accords ouvrent des perspectives de partenariats à long terme, favorisent la diversification des sources d’approvisionnement et renforcent les chaînes de valeur, contribuant ainsi à l’objectif d’un développement équilibré, stable et durable des relations économiques et commerciales bilatérales.

La cérémonie constitue également une étape concrète dans la promotion de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et américaines, apportant une nouvelle impulsion au processus de négociation en cours et contribuant à l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

Le directeur général de BSR, Nguyen Viet Thang, a souligné que ces accords permettront à l’entreprise d’étendre ses activités de production et de commerce à l’international, notamment avec des partenaires américains, tout en développant des relations durables et en soutenant la croissance de la production. De son côté, la représentante de Chevron, Mme Barbara Harrison, a réaffirmé l’importance de BSR comme partenaire clé et la volonté du groupe de poursuivre l’approvisionnement en pétrole brut afin d’assurer le fonctionnement sûr et stable de la raffinerie de Dung Quat.

VNA/CVN