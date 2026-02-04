Le Vietnam et la Chine discutent des priorités de la politique financière régionale

En marge de la réunion des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs de l’APEC 2026 à Shanghai, en Chine, les ministres des Finances du Vietnam et de la Chine ont mené des discussions approfondies sur les priorités de la politique financière régionale, jetant ainsi les bases d’une coordination pour la période APEC 2026-2027.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, et son homologue chinois Liao Min ont échangé leurs points de vue sur les priorités du processus des ministres des Finances de l’APEC 2026, qui se tiendra en Chine.

La partie chinoise a souligné que les thèmes proposés pour l’APEC 2026 sont conçus pour s’aligner étroitement sur ses priorités nationales de développement économique stratégique, tout en abordant les défis communs à la région.

En conséquence, la Chine a défini quatre priorités clés pour le processus des ministres des Finances de l’APEC 2026 : une politique budgétaire axée sur les ménages ; le développement du financement des infrastructures numériques ; et l’élargissement des opportunités et de l’accès au financement pour tous et en favorisant le dialogue avec les jeunes talents du secteur financier. Ces priorités visent à stimuler la croissance et à renforcer l’inclusion et la durabilité du système financier régional.

Lors de la réunion, le vice-ministre Trân Quôc Phuong a souligné que le Vietnam et la Chine sont confrontés à de nombreux défis similaires en matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques fiscales et budgétaires destinées à promouvoir le développement économique, notamment la nécessité d’identifier et de renforcer de nouveaux moteurs de croissance dans un contexte de volatilité économique mondiale.

Sur cette base, il a présenté les perspectives et l’approche du ministère vietnamien des Finances sur chacune des questions prioritaires proposées par la Chine, tout en insistant sur le rôle crucial de la politique budgétaire pour soutenir la croissance, la stabilité macroéconomique et garantir la sécurité sociale.

Les deux parties ont convenu que le processus des ministres des Finances de l’APEC constitue une tribune essentielle pour l’échange d’expériences et l’élaboration d’initiatives de coopération financière à long terme pour la région.

En tant que pays hôte de l’APEC 2026, Liao Min a également soumis des suggestions au ministère vietnamien des Finances concernant la recherche et l’élaboration de thèmes prioritaires pour le processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027.

Les deux vice-ministres ont réaffirmé l’importance d’assurer la continuité et la cohérence de la feuille de route de la coopération financière de l’APEC, ainsi que d’aligner étroitement les sujets de discussion sur les priorités de développement stratégique de chaque économie membre.

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a félicité le ministère chinois des Finances pour son travail d’organisation du processus APEC 2026 et a indiqué que le ministère vietnamien des Finances continuera de coopérer étroitement aux activités de l’APEC tout au long de l’année 2026.

Par ailleurs, le ministère vietnamien des Finances a souligné qu’il renforcera les consultations et les échanges d’expériences afin de définir des thèmes prioritaires pour l’APEC 2027 qui reflètent pleinement les orientations stratégiques nationales, soient conformes aux principales résolutions du Parti et de l’État et s’inscrivent dans le cadre du Plan d’Incheon relatif à la feuille de route de la coopération financière de l’APEC pour les cinq prochaines années.

La délégation du ministère vietnamien des Finances a également tenu des séances de travail techniques avec le ministère chinois des Finances et le Secrétariat de l’APEC afin d’échanger des expériences sur le contenu professionnel et les aspects organisationnels, témoignant ainsi de la volonté du Vietnam de se préparer à accueillir l’APEC 2027.

Comme prévu, les 4 et 5 février 2026, le vice-ministre Trân Quôc Phuong et la délégation vietnamienne participeront aux sessions officielles de la réunion des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs des banques centrales de l’APEC 2026.

