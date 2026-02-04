Aquaculture en 2026 : développement vert, transparence et responsabilité

Le secteur halieutique vietnamien aborde l'année 2026 avec une attitude proactive, misant sur l'adaptation et la durabilité après une phase de restructuration profonde. Désormais, l'accent n'est plus seulement mis sur la croissance du chiffre d'affaires, mais sur un modèle de développement vert, transparent et responsable envers l'environnement et la communauté des pêcheurs.

En revenant sur l'année 2025, le secteur a dû faire face à de nombreux défis : barrières commerciales, mesures tarifaires rigoureuses, hausse des coûts de production et exigences accrues en matière de traçabilité. Par ailleurs, les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes ont pesé lourdement sur la chaîne logistique. Toutefois, selon Dô Ngoc Tài, nouveau président de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), l'ensemble de la filière a fait preuve d'une résilience remarquable en adaptant sa production avec flexibilité.

Le fruit de ces efforts est un chiffre record : 11,3 milliards de dollars d'exportations en 2025. Parmi les acteurs clés, cinq localités ont franchi la barre symbolique du milliard de dollars à l'export : Cân Tho, Hô Chi Minh-Ville, Cà Mau, Khánh Hòa et Dông Tháp, confirmant leur rôle de locomotives pour la croissance nationale.

Orientations stratégiques pour la période 2026-2030

L'année 2026 marque le début du VIIe mandat de la VASEP (2026-2030). Dans un contexte économique mondial instable, la VASEP a défini son mot d'ordre : « Adaptation proactive - Innovation - Développement durable ».

L'exigence d'un développement responsable est désormais une mission fondamentale. La priorité absolue reste la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Dô Ngoc Tài a affirmé : «La lutte contre la pêche INN ne vise pas seulement à faire lever le +carton jaune+ de la Commission européenne, mais surtout à bâtir une pêche moderne, transparente et durable».

Depuis octobre 2025, le gouvernement et les ministères ont déployé des politiques rigoureuses. Les entreprises se sont engagées à ne pas acheter, transformer ou exporter de produits issus de la pêche INN, afin de préserver le prestige national et les moyens de subsistance à long terme des pêcheurs.

Lors du bilan annuel, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Đức Tiến, a salué la compétitivité technologique du secteur. La production totale en 2025 a atteint 9,95 millions de tonnes, un niveau historique.

Pour atteindre l'objectif de 14 à 16 milliards de dollars d'exportations d'ici 2030, le secteur s'appuiera sur trois piliers : transformation numérique et science-technologie, économie verte et économie circulaire, valorisation de la valeur ajoutée par la transformation profonde.

Outre les produits phares comme la crevette et le pangasius, l'aquaculture marine est définie comme une orientation stratégique avec un objectif de 1,4 milliard de dollars d'ici 2030. D'autres secteurs potentiels tels que les algues marines et l'aquaculture en réservoirs feront également l'objet d'investissements massifs.

Vers une pêche moderne et responsable

Concernant le retrait du « carton jaune », Phùng Đức Tiến a précisé que cette mission bénéficie d'une mobilisation sans précédent de tout le système politique. Des mesures de haute intensité sont en cours : gestion rigoureuse de la flotte via le système de surveillance des navires (VMS), numérisation totale des dossiers de traçabilité et sanctions sévères contre les infractions dans les eaux étrangères.

À l'aube de 2026, sous le signe de la « discipline, de la responsabilité et de l'innovation », le secteur halieutique vietnamien ambitionne non seulement de croître économiquement, mais aussi d'affirmer sa position de producteur responsable sur la scène mondiale, garantissant un équilibre entre prospérité et préservation des ressources naturelles.

