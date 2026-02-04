Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération économique et agricole

En marge du 6 e cycle de négociations sur l'Accord Vietnam-États-Unis sur un commerce réciproque, équitable et équilibré, le ministre par intérim de l'Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, a rencontré un responsable de l'Administration et un groupe d'entreprises américaines afin de dynamiser la coopération bilatérale.

Le 3 févier, Lê Manh Hung a rencontré le secrétaire d'État adjoint à l'Agriculture des États-Unis, Stephen Vaden, pour discuter des opportunités de coopération dans les domaines agricoles et commerciaux. Les discussions ont porté sur le transfert de technologies agricoles, un domaine où les États-Unis possèdent une expertise reconnue, notamment dans l’agriculture de haute technologie, la gestion de l'eau et la transformation des produits agricoles.

Photo : MIC/CVN

Le ministre par intérim a proposé l'élargissement des programmes d'échange d'experts, de transfert de technologies, de formation de ressources humaines et le développement de projets de coentreprise, notamment dans la production d'éthanol à partir du maïs et des sous-produits agricoles.

S’agissant aux négociations sur les droits de douane réciproques, Lê Manh Hung a souligné que le commerce des produits agricoles entre les deux pays est complémentaire, sans concurrence directe. Le Vietnam a exprimé sa bonne volonté en réduisant les droits de douane à 0% pour la majorité des produits agricoles américains. Il a signé un protocole d’accord s'engageant à acheter pour 3 milliards de dollars de produits agricoles américains entre 2025 et 2028.

En 2025, le Vietnam a déjà importé environ 2 milliards de dollars de produits agricoles américains. Sur la base de principes d'équité et d'équilibre des intérêts, le Vietnam a suggéré que le Département de l'Agriculture des États-Unis soutienne l'élargissement de la liste des produits agricoles vietnamiens bénéficiant d'un tarif douanier à 0%, afin de faciliter l'accès au marché américain.

Du côté américain, le secrétaire d’État adjoint Stephen Vaden a exprimé un vif intérêt pour des questions telles que l'accès au marché des fruits, la phytosanitaire et la procédure d'enregistrement des produits biotechnologiques.

Soulignant le potentiel du marché vietnamien et les perspectives de coopération bilatérale, Stephen Vaden a indiqué que les États-Unis prévoient d'organiser deux missions en Vietnam en mars et novembre 2026, avec des représentants des États et des grandes entreprises agricoles, afin de promouvoir le commerce des produits agricoles et la coopération en matière de transfert de technologies, en particulier dans le domaine des biotechnologies.

Le matin du 4 février, le ministre par intérim, Lê Manh Hung a assisté à une table ronde avec un groupe d'entreprises américaines opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'aviation, membres du Conseil des affaires États-Unis-ASEAN (USABC).

Lors de l’évènement, Lê Manh Hung a affirmé que les États-Unis sont l'un des partenaires économiques et commerciaux les plus importants du Vietnam. Il a souligné que les relations bilatérales doivent être bâties sur une vision à long terme, en tenant compte non seulement du volume commercial ou des investissements, mais aussi de la complémentarité croissante entre les deux économies, du rôle croissant du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et des intérêts stratégiques communs. Sur cette base, le Vietnam souhaite travailler avec les États-Unis pour établir un cadre de coopération économique et commerciale stable, équilibré et de bénéfice mutuelle.

Le ministre a également réaffirmé la volonté du Vietnam d'élargir ses importations de biens en provenance des États-Unis, notamment par le biais de contrats d'achat de machines, d'équipements et de technologies avancées.

Cette table ronde a également abordé des questions relatives à l'énergie, aux industries de pointe et à l'économie numérique, des domaines stratégiques pour le Vietnam. Le ministre a insisté sur l'importance de garantir la sécurité énergétique et la nécessité de continuer à diversifier les sources d'énergie, notamment avec le gaz naturel liquéfié (LNG) et les énergies renouvelables.

A l'issue de la table ronde, le ministre par intérim Lê Manh Hung a rencontré des représentants d’Appel, d’Excelerate et d’ExxonMobil, affirmant l’engagement du gouvernement vietnamien d’accompagner les entreprises américaines dans leurs activités au Vietnam.

VNA/CVN