Ambiance enchantée du Têt à la Foire du Printemps 2026

>> Foire du Printemps 2026 : plus de 1.000 milliards de dôngs attendus
>> Vitalité économique confirmée avec plus de 32.000 visiteurs en deux jours d'ouverture
>> Renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes
>> La Foire du Printemps 2026 booste l’agroalimentaire
|L'espace "Retrouvailles du Têt" allie héritage culturel et dynamisme économique.
|Photo : Thuy Hà/CVN
Piloté par le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, en coordination avec les organismes concernés et conformément aux directives du Comité populaire de Hanoï, il s’inscrit dans la 1re Foire du Printemps 2026 ayant pour thème "Connexion de la prospérité - Célébration d’un printemps glorieux".
Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, cet événement vise à stimuler la consommation intérieure, à satisfaire la demande d’achats pour les fêtes et à offrir des expériences culturelles aux habitants et aux touristes. L’espace hanoïen installé dans le hall 8 de la zone Kim Quy sur 9.500 m², se divise en quatre sections clés : présentation de produits commerciaux emblématiques, promotion des produits OCOP (A chaque commune son produit), artisanat et villages traditionnels, ainsi qu’une immersion dans la culture du Têt.
|L'espace "Tết Sum vầy” recrée l’essence festive du Nouvel An lunaire, mêlant commerce, artisanat et traditions.
|Photo : Thuy Hà/CVN
Un kaléidoscope de produits emblématiques
Associations, entreprises, coopératives, artisans et villages de métiers de la capitale y exposent des produits d’une richesse foisonnante. Mode, articles en cuir et chaussures, denrées alimentaires transformées, boissons, articles ménagers, produits OCOP, artisanat varié : incrustations de nacre, laques, objets en bambou et rotin tressés. Ces produits, tous de haute qualité et représentatifs, incarnent les marques distinctives de Hanoï et des régions avoisinantes. Le Service de l’industrie et du commerce veille à un contrôle strict : zéro contrefaçon, imitation ou marchandise inférieure, pour une confiance totale des consommateurs.
Cet espace va bien au-delà du commerce. Il offre aux entreprises des opportunités précieuses de promouvoir leurs marques, d’élargir leurs marchés nationaux et de renforcer leur responsabilité sociale.
Un levier pour la consommation durable
L’âme du Têt y bat la chamade à travers des activités authentiques. Les visiteurs s’initient à la calligraphie : commander un vœu pour la nouvelle année, assister à des démonstrations de distiques poétiques. Autres moments forts : confection de bánh chưng (gâteaux carrés de riz gluant) et bánh dày (gâteaux ronds), pilonnage de pâte de porc, modelage de figurines. Des artisans maîtrisent ces techniques ancestrales, préservant le patrimoine des villages artisanaux.
|À la Foire du Printemps 2026, l’espace "Retrouvailles du Têt" vibre d’effervescence : familles et touristes affluent pour calligraphie et gâteaux traditionnels.
|Photo : Thuy Hà/CVN
Hanoï y dévoile costumes traditionnels, cuisine festive, art floral, plateaux de cinq fruits et festins du Têt, le tout sous des mises en scène printanières et maquettes colorées. Loin d’un simple lieu d’achat, cet espace culturel diffuse les valeurs traditionnelles dans un écrin moderne, invitant à la transmission intergénérationnelle.
Cet espace "Retrouvailles du Têt" met en lumière les produits phares de la capitale, tout en favorisant les échanges. Il dope la consommation pour le Têt du Cheval, symbole de vitalité, et renforce les liens entre producteurs et acheteurs. En pleine foire nationale, il attire un public familial, curieux de traditions vivantes au milieu des stands commerciaux high-tech.
Cette initiative illustre l’engagement de Hanoï : allier héritage culturel et dynamisme économique. Dès l’ouverture, l’effervescence règne ; familles et touristes affluent, gâteaux en mains, pinceaux de calligraphie prêts. Un avant-goût radieux du printemps vietnamien.
Thuy Hà/CVN