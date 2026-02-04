Ambiance enchantée du Têt à la Foire du Printemps 2026

Au cœur de la première Foire du Printemps 2026, Hanoï déploie un espace enchanteur baptisé " Tết Sum vầy ” (Retrouvailles du Têt). Du 2 au 13 février, au Centre d’expositions du Vietnam dans la commune de Dông Anh, cet espace immersif recrée l’essence festive du Nouvel An lunaire, mêlant commerce, artisanat et traditions.

Piloté par le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, en coordination avec les organismes concernés et conformément aux directives du Comité populaire de Hanoï, il s’inscrit dans la 1re Foire du Printemps 2026 ayant pour thème "Connexion de la prospérité - Célébration d’un printemps glorieux".

Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, cet événement vise à stimuler la consommation intérieure, à satisfaire la demande d’achats pour les fêtes et à offrir des expériences culturelles aux habitants et aux touristes. L’espace hanoïen installé dans le hall 8 de la zone Kim Quy sur 9.500 m², se divise en quatre sections clés : présentation de produits commerciaux emblématiques, promotion des produits OCOP (A chaque commune son produit), artisanat et villages traditionnels, ainsi qu’une immersion dans la culture du Têt.

Un kaléidoscope de produits emblématiques

Associations, entreprises, coopératives, artisans et villages de métiers de la capitale y exposent des produits d’une richesse foisonnante. Mode, articles en cuir et chaussures, denrées alimentaires transformées, boissons, articles ménagers, produits OCOP, artisanat varié : incrustations de nacre, laques, objets en bambou et rotin tressés. Ces produits, tous de haute qualité et représentatifs, incarnent les marques distinctives de Hanoï et des régions avoisinantes. Le Service de l’industrie et du commerce veille à un contrôle strict : zéro contrefaçon, imitation ou marchandise inférieure, pour une confiance totale des consommateurs.

Cet espace va bien au-delà du commerce. Il offre aux entreprises des opportunités précieuses de promouvoir leurs marques, d’élargir leurs marchés nationaux et de renforcer leur responsabilité sociale.

Un levier pour la consommation durable

L’âme du Têt y bat la chamade à travers des activités authentiques. Les visiteurs s’initient à la calligraphie : commander un vœu pour la nouvelle année, assister à des démonstrations de distiques poétiques. Autres moments forts : confection de bánh chưng (gâteaux carrés de riz gluant) et bánh dày (gâteaux ronds), pilonnage de pâte de porc, modelage de figurines. Des artisans maîtrisent ces techniques ancestrales, préservant le patrimoine des villages artisanaux.

Hanoï y dévoile costumes traditionnels, cuisine festive, art floral, plateaux de cinq fruits et festins du Têt, le tout sous des mises en scène printanières et maquettes colorées. Loin d’un simple lieu d’achat, cet espace culturel diffuse les valeurs traditionnelles dans un écrin moderne, invitant à la transmission intergénérationnelle.

Cet espace "Retrouvailles du Têt" met en lumière les produits phares de la capitale, tout en favorisant les échanges. Il dope la consommation pour le Têt du Cheval, symbole de vitalité, et renforce les liens entre producteurs et acheteurs. En pleine foire nationale, il attire un public familial, curieux de traditions vivantes au milieu des stands commerciaux high-tech.

Cette initiative illustre l’engagement de Hanoï : allier héritage culturel et dynamisme économique. Dès l’ouverture, l’effervescence règne ; familles et touristes affluent, gâteaux en mains, pinceaux de calligraphie prêts. Un avant-goût radieux du printemps vietnamien.

