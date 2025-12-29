Le Premier ministre appelle à renforcer la diplomatie globale

Le membre du Bureau politique, Premier ministre Pham Minh Chinh, a assisté dans l’après-midi du 29 décembre, à la conférence de bilan des activités de 2025 et de déploiement des orientations et tâches clés pour 2026 du secteur diplomatique.

Photo : VNA/CVN

La conférence visait à dresser un bilan global des résultats des affaires étrangères en 2025 et durant le mandat 2021-2025, tout en définissant les grandes orientations pour la période à venir, en vue de mettre en œuvre efficacement la ligne diplomatique fixée par le XIVe Congrès national du Parti, notamment la concrétisation du rôle "clé, régulier et pionnier" de la diplomatie et de l’intégration internationale.

Étaient présents à la conférence le secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, des réponsables des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi que des représentants des organes diplomatiques.

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts et les réalisations importantes obtenues par le ministère des Affaires étrangères en 2025 ainsi que durant l’ensemble du mandat 2021-2025. Il a résumé ces acquis en 24 mots : "Appareil rationalisé, adaptation opportune, créativité efficace, coopération élargie, position renforcée, diplomatie au service du développement".

Il a en outre demandé à l’ensemble du secteur de bien assimiler la ligne directrice articulée autour de 24 mots-clés : "Conseil précis, adaptation flexible, ajustement opportun, transformation efficace, responsabilité communautaire, stabilité et développement". Le chef du gouvernement a également exhorté les cadres diplomatiques à incarner pleinement l’esprit de 24 mots : "Loyauté, dévouement ; confiance et créativité ; fermeté et flexibilité ; négociation persuasive ; efficacité de premier plan ; la Patrie avant tout".

La conférence a souligné que, malgré un contexte international marqué en 2025 par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, avec de nombreux facteurs d’instabilité et d’incertitude, le secteur diplomatique vietnamien a poursuivi une mise en œuvre cohérente et efficace des activités extérieures, sous la direction globale du Parti, la gestion unifiée de l’État et l’orientation étroite du gouvernement et du Premier ministre. L’année 2025 a ainsi permis de clore le mandat du XIIIe Congrès du Parti avec de nombreuses réalisations d’importance historique.

Le secteur diplomatique a affiché un nouvel élan et une détermination renouvelée, à travers trois traits majeurs : un renouvellement substantiel du contenu des activités, étroitement arrimé aux priorités de développement national et aux résolutions stratégiques du Parti ; une innovation des méthodes de mise en œuvre, valorisant notamment les formes de diplomatie sectorielle ; et une rationalisation accrue de l’appareil organisationnel, améliorant l’efficacité opérationnelle.

Les activités extérieures ont enregistré des résultats notables, contribuant à créer et à préserver un environnement international pacifique et stable, favorable au développement et à la défense de la Patrie "de manière anticipée et à distance". Les décisions stratégiques visant à rehausser et à renforcer les relations avec les partenaires clés ont été mises en œuvre avec efficacité ; les relations avec les pays voisins, les grandes puissances, les partenaires importants et les amis traditionnels ont continué de se consolider et de s’élargir ; le Vietnam a fait preuve de proactivité et de souplesse dans le traitement des nouveaux enjeux internationaux.

La diplomatie de haut niveau s’est déployée de manière dynamique et étendue, laissant une empreinte marquante. En 2025, les principaux dirigeants du Parti et de l’État ont mené 75 activités extérieures, soit une augmentation d’environ 1,5 fois par rapport à 2024, contribuant ainsi à définir des orientations stratégiques et à insuffler un nouvel élan aux relations avec les partenaires.

La diplomatie au service du développement, en particulier la diplomatie économique, guidée par le principe plaçant "les citoyens, les collectivités locales et les entreprises au centre du service", a obtenu des résultats concrets. Les activités extérieures ont contribué de manière significative à la transformation du modèle de croissance et à la mobilisation de nouveaux moteurs de développement, notamment la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, ainsi que les investissements directs étrangers et l’aide publique au développement de haute qualité.

Photo : VNA/CVN

Le rôle et la position internationale du Vietnam ont continué de se renforcer. Le pays a organisé avec succès plusieurs conférences multilatérales de haut niveau, telles que le Forum de l’avenir de l’ASEAN et la Conférence P4G ; il a également coopéré à l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité. Le Vietnam a par ailleurs assumé efficacement son rôle de membre et obtenu sa réélection au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, affirmant ainsi son image de partenaire fiable, de membre actif et responsable de la communauté internationale.

Les travaux de construction du secteur et de renforcement du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères ont enregistré des avancées importantes et historiques, notamment à travers une rationalisation profonde de l’organisation, avec la réduction de 17 unités sur un total de 40, l’ouverture de cinq nouvelles représentations à l’étranger, portant le nombre total de missions diplomatiques vietnamiennes à 99. Le secteur a également conseillé et contribué à l’élaboration de résolutions majeures du gouvernement et de l’Assemblée nationale, visant à perfectionner le cadre institutionnel et à améliorer l’efficacité de l’intégration internationale.

Tout en saluant les acquis obtenus, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également relevé certaines limites à corriger, notamment l’exploitation encore insuffisante du potentiel de certains cadres de coopération, la coordination parfois lente entre certains ministères, secteurs et collectivités locales, ainsi que les exigences croissantes dans les nouveaux domaines de coopération tels que la transition verte, la transformation numérique, la science, la technologie et l’innovation.

Analysant l’évolution de la situation mondiale et régionale à venir, le Premier ministre a mis en exergue trois grandes tendances : les ajustements rapides et vigoureux des politiques nationales, la multiplication des conflits et des instabilités aux impacts de plus en plus profonds, et l’émergence de nouvelles dynamiques en matière politique, sécuritaire, économique et scientifique, exerçant des influences multidimensionnelles sur le développement national.

Dans ce contexte, a-t-il souligné, le Parti et l’État placent de grandes attentes dans la diplomatie et l’intégration internationale afin qu’elles continuent de jouer un rôle "pionnier, clé et régulier", et qu’elles renforcent la mise en œuvre de la stratégie diplomatique globale à un niveau supérieur, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Le Premier ministre a demandé au ministère et au secteur des Affaires étrangères de se concentrer sur trois axes majeurs : consolider solidement la ceinture de sécurité et de développement du pays, en maintenant une posture stratégique proactive ; approfondir, stabiliser et pérenniser les relations avec les partenaires prioritaires et clés ; et rehausser la "mission internationale" du Vietnam, en contribuant activement à la paix, au développement et au règlement des questions communes de la région et du monde, sur la base du droit international.

Soulignant que la diplomatie est une mission exigeante mais noble et digne de fierté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction qu’en s’appuyant sur la tradition glorieuse de 80 ans de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne, le secteur des Affaires étrangères continuera d’enregistrer des succès encore plus éclatants, contribuant à bâtir un Vietnam de plus en plus prospère, civilisé et heureux, avec des résultats toujours supérieurs d’une année à l’autre, d’un mandat à l’autre, dans la nouvelle ère de développement du pays.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son ainsi que des représentants des dirigeants des ministères et des secteurs ont procédé à la cérémonie d’inauguration de la Base de données sur les traités internationaux, élaborée et gérée par le ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN