Le Premier ministre lance le mouvement d'émulation patriotique pour la période 2026-2030

Le XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique 2025 s’est conclu samedi le 27 décembre avec un vif succès. À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d’émulation et de récompense, a officiellement lancé le mouvement d’émulation patriotique pour la période 2026-2030.

Le Congrès a dressé le bilan des mouvements d’émulation patriotique et du travail de récompense pour la période 2021-2025, tout en définissant et en lançant les orientations pour les cinq années à venir. Il a honoré les collectifs et les individus exemplaires, contribuant ainsi à créer de nouveaux moteurs, instaurer une nouvelle dynamique et générer une nouvelle impulsion pour le pays et la population, afin de conduire le Vietnam vers un développement puissant, prospère, civilisé et heureux.

S’inspirant des orientations majeures exposées par le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le Premier ministre a lancé le mouvement d’émulation patriotique pour la période 2026-2030 autour du principe directeur "un objectif global, trois percées et cinq priorités majeures". Il a précisé que l’objectif transversal du mouvement d’émulation patriotique pour la période 2026-2030 est de servir l’indépendance et la liberté de la Patrie, de promouvoir un développement rapide et durable du pays, ainsi que d’assurer une vie prospère et heureuse à la population.

Selon lui, les trois percées reposent sur une émulation concrète, active et rayonnante. L’émulation concrète doit répondre au principe des "trois réalités" - personnes réelles, actions réelles, efficacité réelle - en prenant la satisfaction et le soutien de la population comme critère d'évaluation de la valeur du mouvement d'émulation, tout en éradiquant les pratiques formalistes et peu efficaces.

L’émulation active implique des critères publics, des résultats transparents et une reconnaissance authentique, avec des récompenses attribuées à la bonne personne, pour les bons résultats et au bon moment.

L’émulation rayonnante consiste à opérer un changement d’état, en passant d’une approche "passive" à une démarche "proactive" visant à détecter, construire, diffuser et valoriser les modèles exemplaires, les bonnes pratiques, les méthodes efficaces ainsi que les figures et initiatives exemplaires dans l’ensemble de la société ; à promouvoir le positif pour faire reculer le négatif.

Le Premier ministre a également défini cinq axes prioritaires. Le premier consiste à bâtir un Parti véritablement éthique et exemplaire, un État de droit intègre, proactif et au service du peuple, ainsi qu’un appareil du système politique rationalisé, efficace et performant, tout en renforçant la décentralisation, la délégation et l’autonomisation des échelons locaux.

Le deuxième axe vise à développer l’économie de marché à orientation socialiste, en affirmant le rôle moteur du secteur public et en faisant du secteur privé l’un des principaux leviers de l’économie nationale. Il s’agit également d’accélérer la restructuration économique et de définir un nouveau modèle de croissance vert, numérique et circulaire, fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Le troisième axe porte sur des percées en faveur d’un développement rapide et durable, à travers trois priorités stratégiques : le perfectionnement des institutions, le développement de ressources humaines de haute qualité, notamment dans les technologies clés, et la construction d’infrastructures modernes, intelligentes et synchronisées.

Le quatrième met l’accent sur la culture en tant que fondement spirituel et moteur endogène du développement durable, sur une éducation moderne et inclusive, ainsi que sur la justice sociale, sans sacrifier la protection sociale ni l’environnement à une croissance purement quantitative.

Le cinquième concerne le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, le développement d’industries de défense et de sécurité autonomes, autosuffisantes, résilientes, à double usage et modernes, ainsi que l’intensification de l’intégration et des activités extérieures du pays dans la nouvelle ère.

Appelant à transformer les slogans en actions concrètes, le Premier ministre a exhorté l’ensemble des citoyens, des forces armées et des Vietnamiens de l’étranger à s’engager activement dans l’émulation, à cultiver l’aspiration au dévouement et à unir leurs efforts pour faire progresser le pays de manière rapide, solide et durable vers l’ère de l'"Indépendance - Liberté - Prospérité - Bonheur et du socialisme".

Prenant la parole pour répondre à cet appel, la vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Thi Thu Hà, a affirmé la détermination du Front et de ses organisations membres à mettre en œuvre efficacement les priorités fixées. Elle a souligné le rôle central du Front de la Patrie dans le rassemblement et la mobilisation de toutes les couches de la population, y compris les Vietnamiens d’outre-mer, afin de stimuler la créativité et l’action collective au service du développement national.

Elle a insisté sur une mise en œuvre substantielle des mouvements d’émulation, centrée sur la population et orientée vers des enjeux concrets tels que la transformation numérique, l’innovation, la protection de l’environnement, l'édification de la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et la promotion de l’économie privée, dans l’esprit de "ne laisser personne de côté".

Le Présidium du Comité central du Front de la Patrie s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti et la gouvernance résolue du gouvernement, le mouvement d’émulation patriotique 2026-2030 connaîtra un développement profond, efficace et concret, contribuant à l’entrée résolue du Vietnam dans une nouvelle ère de puissance, de civilisation et de prospérité.

