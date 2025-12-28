Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’écoute des électeurs de Cân Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 28 décembre, les électeurs de Cân Tho, ville du Delta du Mékong, afin de les informer des résultats de la 10 e session de la XV e Assemblée nationale et de recueillir leurs avis.

Les discussions ont porté principalement sur les avancées politiques majeures dans les domaines de la santé et de l'éducation.

La rencontre a consacré une part importante de son temps aux retours des électeurs, notamment concernant la mise en œuvre de la Résolution N°71 du Politburo relative aux avancées majeures dans l'éducation et la formation, et de la Résolution N°72 relative aux mesures visant à mieux protéger et améliorer la santé publique.

En réponse aux préoccupations des électeurs, le Premier ministre et les ministres ont apporté des précisions sur les politiques encourageant l'investissement privé dans les soins aux personnes âgées, les primes pour le personnel médical, les mesures d'attraction des ressources humaines vers les structures de soins de proximité et les réformes juridiques nécessaires pour harmoniser le modèle d'administration locale à deux niveaux. Ils ont abordé les politiques visant à renforcer le rôle du secteur privé, à soutenir les universités du Delta du Mékong afin qu'elles deviennent des pôles d'excellence en matière de connaissances et à consolider les mécanismes de financement pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Des piliers essentiels

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la santé et l'éducation sont deux piliers essentiels, directement liés au bien-être de chaque citoyen et à l'aspiration du pays à progresser vers la prospérité, la civilisation et le développement durable. Pour concrétiser la Résolution N°72, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale deux lois et une résolution pour approbation : la loi sur la population, la loi sur la prévention des maladies et une résolution relative aux mécanismes novateurs pour le développement des soins de santé. L'objectif est de bâtir un Vietnam fort où chaque citoyen puisse vivre plus longtemps, en meilleure santé et dans de meilleures conditions.

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement mettra rapidement en œuvre le nouveau programme national ciblé pour la santé, la population et le développement (2026-2035), articulé autour de cinq projets représentant un investissement total de près de 90.000 milliards de dôngs (3,4 milliards de dollars). Ce programme vise à renforcer les réseaux de soins de santé de proximité, à améliorer les capacités de prévention des maladies, à promouvoir la santé publique, à favoriser le développement démographique et à renforcer la protection sociale des populations vulnérables.

Concernant l'éducation, le Premier ministre a réaffirmé que des ressources humaines de haute qualité constituent un facteur déterminant du développement national. Lors de la 10e session, le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale trois lois et une résolution relatives à l'éducation, qui ont été approuvées. Il s'agit notamment de la loi portant modification et complément de plusieurs articles de la loi sur l'éducation, de la loi sur l'enseignement supérieur, de la loi sur la formation professionnelle et de la résolution de l'Assemblée nationale relative aux mécanismes et politiques novateurs et spéciaux visant à promouvoir la réforme et le développement de l'éducation.

Le gouvernement a également soumis à l'approbation du Parlement un programme national d'objectifs d'une valeur de plus de 580 billions de dongs destiné à moderniser et à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation à tous les niveaux.

Tout en reconnaissant les réussites de Cân Tho, le chef du gouvernement a souligné les lacunes persistantes, telles que l'hétérogénéité du niveau scolaire, la pénurie d'enseignants, en particulier dans les niveaux préscolaire et primaire, et une autonomie financière incomplète. Il a demandé à la ville de restructurer son réseau éducatif selon le modèle d'administration locale à deux niveaux, de regrouper les universités de la région et de privilégier la qualité plutôt que l'expansion administrative.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer encore les ressources humaines, les infrastructures et les capacités de gestion, tout en promouvant la transformation numérique dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Plus tard dans la même journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le tronçon de l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang situé dans la ville de Cân Tho. Il a insisté sur l'accélération des travaux, un contrôle qualité rigoureux et la lutte contre le gaspillage et la corruption, tout en garantissant la mise en place de politiques de relogement pour préserver les moyens de subsistance de la population.

La première phase de ce projet d'autoroute s'étend sur 188,2 km et comprend quatre voies. L'investissement total s'élève à près de 44.700 milliards de dôngs. Le projet devrait être achevé d'ici 2026 et pleinement opérationnel sur l'ensemble du tracé d'ici 2027.

Il s'agit d'une autoroute horizontale majeure reliant les localités du Delta du Mékong, traversant la province d'An Giang et la ville de Cân Tho (elle couvrait auparavant les provinces d'An Giang, Cân Tho, Hâu Giang et Soc Trang avant leur fusion administrative).

Le Premier ministre a également demandé que le projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau soit achevé au plus tard le 31 janvier 2026, afin d'assurer la connectivité complète de l'autoroute Nord-Sud de Cao Bang à Cà Mau.

