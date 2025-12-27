Émulation patriotique : les figures exemplaires exhortés d’entretenir la flamme de l'enthousiasme

Lors du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, tenu le 27 décembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm a exhorté aux personnes exemplaires des mouvements d'émulation de continuer à faire preuve d'enthousiasme et à être toujours une source d'inspiration pour d'autres.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Tô Lâm a rappelé que l’émulation patriotique est une tradition précieuse du peuple vietnamien, initiée par le Président Hô Chi Minh. Il a indiqué que le Congrès constitue l’occasion d’honorer les exemples les plus représentatifs, issus de tous les secteurs, régions et milieux sociaux, qui contribuent par des actions concrètes au développement national.

Il a affirmé que la mise en valeur des exemples vise à en amplifier l’impact afin de stimuler l’émulation et l’esprit de dévouement. Il a appelé à mieux détecter et diffuser les modèles authentiques, à valoriser en temps utile les initiatives efficaces et à combattre le formalisme et la course aux résultats. Il a souligné que l’émulation et la récompense doivent être fondées sur la qualité, l’efficacité et les contributions concrètes.

Le secrétaire général a proposé que les campagnes d'émulation soient étroitement liées aux tâches politiques et à des objectifs précis, en prenant pour mesure les résultats obtenus au service du peuple.

Les campagnes d'émulation doivent privilégier l'innovation, le développement scientifique et technologique et la transformation numérique. Elles doivent viser à améliorer la productivité, la qualité de la gouvernance et à développer l'économie, la société et l'administration numériques.

Photo : VNA/CVN

Les campagnes d'émulation doivent également viser à bâtir une administration professionnelle, intègre et moderne ; à promouvoir la discipline, l'ordre et une responsabilité exemplaire ; à réformer les procédures administratives, à améliorer la qualité des services publiques et à réduire les coûts de mise en conformité.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé une réforme en profondeur, ouverte, transparente et opportune du système d'émulation et de récompense, ainsi qu'une réforme des méthodes de lancement et d'évaluation des campagnes d'émulation.

Les agences de presse et les médias doivent intensifier leurs efforts de communication afin de mettre en valeur l'importance du mouvement d'émulation, contribuant ainsi à susciter le patriotisme, la fierté nationale et l'aspiration à contribuer au développement du pays dans les années à venir.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé le souhait que les figures exemplaires continuent de maintenir leur enthousiasme et de jouer un rôle de noyau, afin de diffuser largement l’esprit d’émulation patriotique et de contribuer au développement national dans la nouvelle période.

VNA/CVN