L’ambassadeur de Russie Bezdetko : donner un nouvel élan à la coopération multiforme Vietnam - Russie

Le 29 décembre, l’ambassade de Russie, en coordination avec la Représentation commerciale russe et le Centre russe pour la science et la culture (RNCC), a tenu une conférence de presse à Hanoï. L'objectif était de dresser le bilan du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie en 2025 et de définir les priorités pour l'année à venir.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, G.S. Bezdetko, a souligné que 2025 était une année exceptionnelle, ponctuée de commémorations majeures : les 75 ans des relations diplomatiques, les 50 ans de la réunification du Vietnam et le 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique.

Le diplomate a rappelé que le dialogue au plus haut sommet restait le moteur de cette coopération. L’événement charnière de l’année fut la visite en Russie du secrétaire général Tô Lâm en mai 2025, aboutissant à la signature de 20 accords stratégiques (économie, sciences, éducation). La participation de soldats vietnamiens au défilé de la Victoire sur la place Rouge a également illustré la profondeur du respect mutuel historique..

Par ailleurs, la Russie a manifesté sa solidarité en envoyant 30 tonnes d’aide humanitaire aux populations du Centre du Vietnam touchées par les intempéries d'octobre dernier.

Sur le plan économique, l’ambassadeur a mis en avant des modèles de coopération efficaces, tels que l’usine d’assemblage automobile GAZ à Da Nang et la forte implantation du groupe TH True Milk en Russie. Le tourisme a connu une forte croissance, avec 590.000 visiteurs russes au Vietnam en 11 mois, un chiffre qui devrait dépasser 650.000 d’ici la fin de l’année grâce à la reprise des vols directs vers Hanoï, Nha Trang et Phu Quoc.

Présent aussi à la conférence de presse, le chef de la Représentation commerciale russe au Vietnam, Vyacheslav Kharinov, a indiqué que les deux pays mettaient activement en œuvre le Plan directeur de coopération jusqu’en 2030, en mettant l’accent sur des projets structurants dans l’énergie, l’industrie et surtout la pharmacie, ainsi que sur la localisation de la production et le paiement en monnaies nationales.

Dans les domaines de l’éducation, de la science et des échanges humains, la Russie continue d’accorder chaque année 1.000 bourses aux étudiants vietnamiens et promeut la transformation de l’Institut Pouchkine de Hanoï en centre régional de langue russe. Les échanges culturels ont été dynamiques, avec notamment les Journées de Moscou à Hanoï, les Journées de la culture vietnamienne en Russie et de nombreux spectacles artistiques russes.

Les deux parties ont également salué de nouveaux avancées scientifiques, telles que la remise du navire de recherche "Professeur Gagarinski" au Centre tropical Vietnam - Russie et l’évolution positive du projet de Centre de sciences et de technologies nucléaires à Dông Nai.

Répondant à la question de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur le développement de l’énergie nucléaire, l’ambassadeur russe au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, a indiqué que le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 et le projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire dans la province de Dông Nai figuraient parmi les projets majeurs du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam.

Il a précisé qu’avant 2016, la Russie avait déjà mené de nombreux travaux concrets et que les deux pays avaient signé des accords intergouvernementaux sur la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Actuellement, le groupe Rosatom et le groupe Électricité du Vietnam (EVN) mènent des discussions actives en vue de l’élaboration d’un nouvel accord intergouvernemental.

Selon l’ambassadeur, le dernier cycle de négociations, tenu il y a un peu plus d’une semaine, a permis de parvenir à un consensus sur près de 98% du contenu du document. Si les questions restantes sont réglées au début de 2026, les deux parties pourraient envisager la signature de cet accord à l’occasion de contacts de haut niveau, voire au plus haut niveau.

Concluant la conférence de presse, l’ambassadeur Bezdetko a exprimé sa confiance dans l’entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement et affirmé que la Russie resterait un partenaire fiable, prête à accompagner le Vietnam dans des domaines de haute technologie, notamment la transformation numérique, la cybersécurité et l’énergie nucléaire civile, contribuant ainsi au renforcement durable du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

VNA/CVN