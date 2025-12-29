Empreinte multilatérale : de l’intégration approfondie à une contribution proactive

Après près de 40 ans de Renouveau, l’intégration internationale du Vietnam a enregistré des acquis remarquables et globaux. En 2025, le pays a opéré une transition stratégique, passant d’une participation active à une contribution proactive, d’une intégration approfondie à une implication croissante dans la définition et l’orientation des processus multilatéraux, affirmant ainsi sa détermination à entrer dans une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le président Luong Cuong a multiplié les activités diplomatiques, tant multilatérales que bilatérales, notamment sa participation à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, ainsi que la présidence de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, contribuant de manière significative au rayonnement international du Vietnam et à la consolidation de l'image d'un pays responsable et humaniste dans un ordre mondial en mutation.

Proposer des initiatives, promouvoir le dialogue, bâtir le consensus

En sa qualité de chef de l’État, le président Luong Cuong a conduit une délégation vietnamienne de haut niveau pour participer à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, à un moment hautement symbolique, marqué par les 80 ans de l’indépendance du Vietnam, les 80 ans de l’ONU et les 30 ans de la normalisation des relations Vietnam - États-Unis.

Le message central transmis par le Vietnam a été l’affirmation constante de son rôle en tant que membre responsable, engagé et substantiel des Nations unies. Au-delà de sa participation, le Vietnam a manifesté sa volonté de contribuer activement aux grandes priorités de l’ONU et de la communauté internationale, notamment dans un contexte où le multilatéralisme est confronté à de multiples défis.

Les interventions du président ont renforcé la confiance dans le rôle central de l’ONU, de la Charte des Nations unies et du droit international dans la résolution des enjeux mondiaux, tout en affirmant la disponibilité du Vietnam à accompagner la communauté internationale par des engagements politiques et des actions concrètes.

Photo : VNA/CVN

Le président a également mis en avant le parcours du Vietnam, pays sorti des ruines de la guerre et de la pauvreté pour devenir une économie à revenu intermédiaire, dotée d’un fort potentiel et résolument tournée vers une ère de prospérité. Lors du débat général de la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a souligné que la paix constituait à la fois un objectif fondamental et une condition préalable au développement durable, appelant la communauté internationale à "honorer la valeur de la paix et à transformer nos sociétés pour construire un avenir durable".

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a proposé et promu plusieurs initiatives pertinentes et opportunes, saluées par l’ONU et ses partenaires, tout en enregistrant des avancées notables dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2030. Le pays s’est également distingué par sa participation active aux opérations de maintien de la paix et aux mécanismes clés de l’ONU relatifs à la paix, à la sécurité, au droit international et aux droits de l’homme.

Contribuer à façonner les processus mondiaux

La cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité constitue un jalon historique, marquant l’adoption du premier instrument juridique global des Nations unies dans ce domaine.

Photo : VNA/CVN

En présidant cet événement, le président Luong Cuong a souligné trois messages clés : l’engagement en faveur d’un cyberespace sûr fondé sur le droit international, l’esprit de solidarité et de coopération, et la priorité donnée à l’être humain, afin que le numérique serve le développement inclusif et ne laisse personne de côté.

Avec la participation de plus de 2 500 délégués issus de 119 pays et territoires, et la signature immédiate de la Convention par 72 États, l’événement a confirmé la crédibilité du Vietnam et son rôle moteur dans la gouvernance mondiale face aux défis sécuritaires non traditionnels.

Diffuser l’esprit de coopération, s’orienter vers l’avenir

La participation du Vietnam à la 32e Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en République de Corée a constitué un autre point fort de sa diplomatie multilatérale.

Le Vietnam a proposé plusieurs orientations stratégiques visant à renforcer le rôle de l’APEC, notamment le développement d’écosystèmes d’innovation, la gouvernance de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle, la construction d’infrastructures durables et la promotion de la confiance mutuelle pour un avenir régional sûr et prospère.

L’année 2025 s’achève sur des signaux positifs : un prestige international renforcé, des relations bilatérales et multilatérales consolidées, ainsi qu’un rôle de plus en plus affirmé du Vietnam au sein des forums internationaux. Dans cet esprit, les avancées de 2025 ne constituent pas seulement le bilan d’une année inaugurale vers une nouvelle ère, mais aussi des jalons essentiels pour un parcours de long terme, au cours duquel le Vietnam continue d’affirmer son courage, son intelligence et l’envergure d’une nation éprise de paix, animée par l’aspiration au développement et prête à assumer ses responsabilités aux côtés de la communauté internationale.

