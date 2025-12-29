Vietnam - Indonésie : un vaste potentiel pour un partenariat stratégique global

Le Vietnam et l’Indonésie entrent dans une nouvelle phase de leurs relations bilatérales à l’occasion du 70 e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (30 décembre 1955 - 30 décembre 2025). L’élévation des liens au rang de partenariat stratégique global, annoncée en cette année symbolique, ouvre de nouvelles perspectives pour un développement plus substantiel, approfondi et efficace de la coopération entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

L’Indonésie a été le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir officiellement des relations diplomatiques avec le Vietnam. Fondée par le Président Hô Chi Minh et le Président Sukarno, l’amitié traditionnelle entre les deux nations a été consolidée au fil des décennies par les dirigeants et les peuples des deux pays, enregistrant des avancées notables dans de nombreux domaines, notamment la politique, l’économie, la défense et les échanges entre Vietnamiens et Indonésiens.

Le 70e anniversaire constitue une occasion majeure de revisiter ce parcours commun, de réaffirmer la confiance mutuelle et d’inscrire la coopération bilatérale dans un cadre renouvelé. À cet égard, la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse en Indonésie en mars 2025, à l’invitation du président indonésien, Prabowo Subianto, a marqué un jalon historique. Durant cette visite, le Vietnam est devenu le premier partenaire stratégique global de l’Indonésie au sein de l’ASEAN, établissant un nouveau palier dans les relations bilatérales.

La coopération économique et commerciale demeure l’un des piliers essentiels des relations bilatérales. Malgré un contexte économique mondial instable, les échanges Vietnam - Indonésie ont maintenu une dynamique positive en 2025. L’Indonésie est aujourd’hui le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam se classe au quatrième rang des partenaires commerciaux de l’Indonésie. En matière d’investissement, l’Indonésie figure parmi les 30 premiers investisseurs étrangers au Vietnam, avec un capital cumulé proche de 700 millions de dollars.

De grands groupes indonésiens, tels que Ciputra, Traveloka, Japfa Comfeed ou Semen Indonesia Group, sont déjà implantés au Vietnam, tandis que des entreprises vietnamiennes comme FPT, VinFast, Sunhouse ou Era Blue développent activement leurs activités en Indonésie. Les liaisons aériennes directes, renforcées par l’ouverture par Vietnam Airlines de nouvelles lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Bali et Hanoï à Jakarta en 2025, favorisent également les échanges bilatéraux.

Renforcer le dialogue politique et réglementaire

Ces résultats illustrent le potentiel considérable de la coopération bilatérale. Les deux pays disposent d’atouts complémentaires, l’Indonésie étant le plus grand marché d’Asie du Sud-Est et la 16e économie mondiale. Des secteurs tels que les produits certifiés halal, l’agriculture, l’énergie, les hautes technologies, l’économie numérique, les véhicules électriques, la pharmacie et les équipements médicaux offrent d’importantes marges de développement.

Afin de concrétiser ce potentiel, les deux parties sont appelées à renforcer le dialogue politique et réglementaire, à harmoniser les normes commerciales, à améliorer les procédures de certification, à favoriser les partenariats entre entreprises, à renforcer le développement des ressources humaines, l’échange d’experts et le transfert de technologies...

Dans un contexte régional et international marqué par de profondes mutations, le partenariat stratégique global Vietnam - Indonésie repose sur des bases solides, notamment un programme d’action pour la période 2025-2030, axé sur l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’économie numérique et la transition verte.

La coopération en matière de défense et de sécurité, tout comme la coordination multilatérale au sein de l’ASEAN et des cadres régionaux tels que l’AFTA et le RCEP, continuera de jouer un rôle important.

Par ailleurs, face aux défis du changement climatique, le Vietnam et l’Indonésie peuvent renforcer leur collaboration dans les domaines des énergies renouvelables et du développement d’une économie verte et durable, selon l’ambassadeur Ta Van Thông.

