Le Vietnam salue la Déclaration commune sur le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande

Le Vietnam se félicite de la signature par le Cambodge et la Thaïlande de la Déclaration commune adoptée lors de la 3 e réunion spéciale du Comité général des frontières Cambodge - Thaïlande (GBC), tenue le 27 décembre 2025, pour convenir d'un cessez-le-feu et prendre des mesures visant à apaiser les tensions le long de leur frontière commune.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a répondu le 27 décembre la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, à la question d'un correspondant sur la réaction du Vietnam relative à cette Déclaration commune.

Le Vietnam s'est déclaré convaincu que les deux pays mettront en œuvre efficacement les accords énoncés dans la Déclaration commune et poursuivront les négociations en vue d'un règlement pacifique de leurs différends, sur la base des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'ASEAN, du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et dans un esprit d'amitié et de solidarité de l'ASEAN, pour le bénéfice à long terme des deux parties et de la région.

Le Vietnam continuera de suivre de près l'évolution de la situation, se tient prêt à échanger avec les deux pays et à participer aux efforts communs de l'ASEAN visant à résoudre les désaccords, notamment par le renforcement de l'efficacité du Groupe des observateurs de l'ASEAN (AOT).

VNA/CVN