Le PM appele à associer défense, sécurité et développement du Delta du Mékong

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 29 décembre à Hanoï une conférence axée sur la garantie de la sécurité et de l’ordre public afin de soutenir le développement socio-économique dans le Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

La conférence, coprésidée par le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, a réuni des représentants des ministères et des agences centrales, ainsi que des provinces et des villes du Delta du Mékong et des régions limitrophes.

Le ministre Luong Tam Quang a déclaré que ces dernières années, les directives du Parti et les politiques et lois de l’État relatives à la défense de la sécurité et à la lutte contre les activités hostiles et la criminalité dans le Delta du Mékong avaient été mises en œuvre efficacement. Ces efforts ont contribué à maintenir un environnement sûr et stable, propice au développement socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la région.

Le gouvernement a convoqué cette conférence afin de sensibiliser la population et de définir les objectifs, les tâches et les mesures à prendre pour poursuivre la mise en œuvre des positions du Parti et des politiques et lois de l’État en matière de sécurité et d’ordre public, en soutien au développement rapide et durable du Delta du Mékong et des régions avoisinantes.

Les participants se sont concentrés sur les actions et les mesures de percée permettant de lever les obstacles, de mobiliser toutes les ressources nécessaires au développement et de prévenir toute situation sécuritaire imprévue ou complexe, notamment l’émergence de zones à haut risque.

Ils ont examiné la situation sécuritaire générale dans la région, les réalisations, ainsi que les limites et les défis. Les risques potentiels ont été soulignés et des orientations et des mesures ont été proposées pour garantir la sécurité et l’ordre dans les prochains mois. Ils ont convenu que le Parti et l’État ont toujours accordé une attention particulière au Delta du Mékong, en adoptant de nombreuses résolutions, conclusions et programmes qui ont été mis en œuvre avec succès pour stimuler le progrès socio-économique tout en préservant la stabilité.

Photo : VNA/CVN

En conclusion de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance stratégique particulière du Delta du Mékong sur les plans politique, socio-économique, de la défense, de la sécurité, de l’environnement écologique et des relations extérieures. Ce delta constitue la porte d’entrée méridionale du pays et est étroitement lié à l’œuvre d’édification et de défense de la souveraineté territoriale de la Patrie.

Il a mis en lumière les principaux cadres politiques, notamment la résolution n°13-NQ/TW du Bureau politique, en date du 2 avril 2022, relative au développement socio-économique et à la défense et à la sécurité du Delta du Mékong jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, ainsi que le plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre de cette résolution.

Tout en reconnaissant les progrès importants accomplis, le chef du gouvernement a pointé les lacunes concernant l’application des politiques ethniques et religieuses, le développement socio-économique, l’efficacité du système politique local et la coordination en matière de sécurité et de maintien de l’ordre.

Pour relever ces défis, il a exigé des mesures concrètes afin d’exploiter pleinement le potentiel de la région, de préserver l’identité culturelle et d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, défendant ainsi fermement le Sud-Ouest du Vietnam et garantissant la sécurité locale.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de considérer la défense de la sécurité et de l’ordre public comme une tâche politique essentielle, urgente et à long terme, placée sous la direction directe, absolue et globale du Parti et sous la gestion unifiée de l’État. La mobilisation du système politique, du centre jusqu’à la base, et de tous les citoyens est indispensable, la responsabilité première incombant aux responsables des comités du Parti et administrations locales.

Le chef du gouvernement a insisté sur la mise en œuvre de plusieurs groupes de travail prioritaires, soulignant l’intégration étroite du développement socio-économique à la défense et à la sécurité dès le niveau local, sous l’égide des responsables des comités du Parti et administrations locales et dans le cadre d’une action interministérielle coordonnée.

Les ministères, secteurs et collectivités locales devront se concentrer sur la mise en œuvre des politiques ethniques et religieuses, la promotion du développement économique, culturel et social, à la création d’emplois et à la résolution des doléances de la population, le renforcement de l’autonomie du peuple en matière de développement socio-économique et de préservation culturelle ; l’amélioration du bien-être matériel et spirituel des habitants de tous les groupes ethniques; et l’élimination des conditions susceptibles d’être exploitées par des forces hostiles.

Pour 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les ministères et les collectivités locales de mener à bien des missions essentielles liées au développement économique, culturel, éducatif et de santé du Delta du Mékong, en leur demandant de rendre compte rapidement de ces missions afin de remédier à toute difficulté rencontrée lors de leur mise en œuvre.

VNA/CVN