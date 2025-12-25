Diplomatie vietnamienne : l’émulation patriotique, moteur de l’action extérieure

Au cours de ses 80 années de développement aux côtés du pays, la diplomatie vietnamienne a constamment affirmé son rôle pionnier sur le front des affaires extérieures, contribuant de manière importante à l’édification et à la défense de la Patrie.

Face aux profondes mutations de la situation mondiale et régionale durant la période 2021-2025, le mouvement d’émulation patriotique est devenu une force motrice permettant au secteur diplomatique de surmonter les difficultés et de remplir ses principales missions politiques.

Lors du Vᵉ Congrès d’émulation patriotique du ministère des Affaires étrangères, il a été souligné que les acquis diplomatiques enregistrés par le pays au cours des cinq dernières années reposent sur les contributions importantes d’un corps de diplomates compétents, professionnels et modernes, animés par l’esprit selon lequel "l’émulation est le patriotisme".

L’un des faits marquants de la diplomatie vietnamienne sur cette période réside dans l’institutionnalisation et la mise en œuvre efficaces de la ligne extérieure définie par le XIIIᵉ Congrès national du Parti. Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, le ministère a présenté des conseils et contribué à la promulgation par le Bureau politique et le Secrétariat de 17 importantes résolutions, conclusions et directives relatives aux affaires extérieures, dont la Résolution N°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation, considérée comme un socle stratégique.

Ces efforts ont permis de créer un environnement extérieur favorable au développement socio-économique et à la protection précoce et à distance de l’indépendance et de la souveraineté nationales.

À ce jour, le Vietnam a porté le nombre de ses relations diplomatiques à 194 pays, établi des partenariats globaux ou de niveau supérieur avec 38 pays. Pendant la période 2021-2025, le secteur diplomatique a mené plus de 340 activités bilatérales et multilatérales de haut niveau, signé plus de 500 accords de coopération et assumé d’importantes responsabilités internationales au sein des Nations Unies, de l’ASEAN et de l’UNESCO.

Pendant la pandémie, la diplomatie vietnamienne a mené avec succès la "diplomatie vaccinale", mobilisant plus de 258 millions de doses de vaccins, permettant d’économiser près de 23.000 milliards de dôngs pour le budget de l’État.

Parallèlement, les mouvements d’émulation en faveur de la transformation numérique et de la réforme administrative ont contribué à réduire près de 40% des structures intermédiaires, renforçant l’efficacité et la performance du secteur.

S’exprimant lors du Congrès, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les résultats obtenus par la diplomatie, affirmant que les affaires extérieures et l’intégration internationale constituent un point lumineux parmi les réalisations majeures du pays au cours des cinq dernières années, tout en appelant à poursuivre l’esprit de dévouement et de responsabilité dans la nouvelle phase.

Recevant ces orientations, le membre du Secrétariat du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que le mouvement d’émulation patriotique à venir devra insuffler une nouvelle dynamique à l’ensemble du secteur afin d’accompagner le pays dans son entrée dans une nouvelle ère, en construisant un corps de cadres à la fois compétents sur le plan politique et hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences d’une intégration approfondie.

VNA/CVN