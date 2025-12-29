Le président vietnamien reçoit l'ambassadrice sortante du Cambodge

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu le 29 décembre l'ambassadrice du Cambodge à Hanoï, Chea Kimtha, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

>> Entretien entre le PM Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Hun Manet



>> Comité mixte Vietnam - Cambodge : un nouvel élan pour la coopération intégrale

Lors de cette réception, le président a exprimé sa profonde estime et a félicité Chea Kimtha pour son service exceptionnel, soulignant ses nombreuses contributions positives au renforcement et au développement de l'amitié et de la coopération globale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Par l'intermédiaire de l'ambassadrice, Luong Cuong a transmis ses salutations au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, aux dirigeants ainsi qu'à l'ensemble du peuple cambodgien.

Exprimant sa satisfaction quant aux progrès significatifs accomplis par le Cambodge en matière de construction et de développement national, il s'est dit convaincu que, sous la direction éclairée du roi Norodom Sihamoni et grâce à l'action du Parti du peuple cambodgien, de l'État et du gouvernement, le pays continuera de réaliser des avancées encore plus importantes et plus globales, orientées vers la paix, la stabilité et un développement prospère.

Soulignant la richesse de l'histoire et des valeurs forgées par la solidarité et les sacrifices consentis pour l'indépendance, la liberté et la paix des deux peuples, le chef de l'État a réaffirmé que la solidarité, l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge revêtent une importance stratégique et constituent un fondement essentiel permettant aux deux pays de préserver conjointement la paix, la stabilité et un développement durable dans un contexte régional et mondial en constante évolution.

Il s'est félicité des résultats positifs enregistrés dans les relations d'amitié bilatérales, où les relations politiques jouent un rôle d’orientation, la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier, et la coopération économique, marquée par une forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux, constitue un point fort.

La coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme ainsi que les échanges entre les peuples continuent de favoriser la compréhension mutuelle et de consolider les liens durables entre les deux nations, a-t-il souligné.

Le président a insisté sur la nécessité de renforcer davantage la confiance politique, d’intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, ainsi que de coordonner étroitement la coopération en matière de défense et de sécurité.

Il a également suggéré que les deux parties diffusent largement auprès des jeunes générations l’importance historique des relations Vietnam-Cambodge.

Se félicitant des récents développements dans le règlement du différend frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, Luong Cuong a déclaré que le Vietnam se réjouissait de la signature de la Déclaration conjointe sur le cessez-le-feu et des mesures visant à apaiser les tensions à la frontière entre les deux pays, tout en soutenant les parties dans leurs efforts pour régler leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et dans l’esprit de solidarité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

À cette occasion, le président vietnamien a exprimé l’espoir que l’ambassadrice continuerait de jouer un rôle de passerelle afin de promouvoir la solidarité, l’amitié et une coopération durable entre les deux nations.

Pour sa part, Chea Kimtha a exprimé sa gratitude au Président et aux dirigeants vietnamiens pour leur attention, ainsi que pour les conditions favorables qui lui ont permis de mener à bien sa mission au Vietnam.

Se félicitant de l’évolution positive de l’amitié Vietnam-Cambodge, elle a noté que ces progrès se reflétaient clairement dans l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, contribuant ainsi à consolider la confiance politique et à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Elle a réaffirmé que l’amitié bilatérale constituait un précieux héritage bâti et entretenu par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Chea Kimtha s’est dite convaincue que, sous la direction éclairée du Parti communiste, le Vietnam continuerait de réaliser de grandes avancées et d’atteindre ses deux objectifs stratégiques : devenir un pays développé doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Elle a également salué le rôle du Vietnam dans la promotion du dialogue, le renforcement de la confiance et le règlement pacifique des différends, conformément au droit international, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.

VNA/CVN