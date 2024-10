Le premier Festival du nuoc mam à Hô Chi Minh-Ville

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

Honorer les villages traditionnels de nuoc mam

Selon le comité d'organisation, le festival réunira plus de 150 stands et constituera un événement touristique axé sur l’expérience culinaire vietnamienne, en mettant en avant l'usage du nuoc mam traditionnel, symbole de la culture vietnamienne auprès des consommateurs et des touristes, tant vietnamiens qu'internationaux.

Cette première édition du festival a pour objectif non seulement de célébrer les sauces de poisson traditionnelles, véritable quintessence de la cuisine vietnamienne, mais aussi d'honorer les villages célèbres pour la production de nuoc mam, tels que Phan Thiêt, Nha Trang, Cat Hai ou encore Phu Quôc. Diverses activités seront organisées pour promouvoir ces produits auprès des consommateurs locaux et étrangers, tout en soutenant le développement du tourisme.

L'événement verra la participation d’agences diplomatiques, de chefs et d’experts culinaires du Vietnam et de l’étranger, ouvrant ainsi des opportunités pour exporter le nuoc mam sur le marché international et contribuer à la création d'une marque nationale forte pour ce produit emblématique.

Il s'agira d'un événement clé marquant une nouvelle étape de développement pour l'industrie de la sauce de poisson traditionnelle, contribuant à la promotion du tourisme, du commerce, ainsi qu'à la mise en relation de l'offre et de la demande pour les produits traditionnels à base de nuoc mam. Ce festival favorisera également l'utilisation de cette sauce dans la gastronomie, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial.

Photo : Huy Hai/VNA/CVN

Des activités riches et créatives

Ce premier festival à Hô Chi Minh-Ville sera organisé autour de nombreuses activités thématiques, créatives et variées. Parmi les espaces proposés, on retrouvera une zone d'exposition dédiée à la présentation du nuoc mam traditionnel et des épices vietnamiennes, un espace consacré à la cuisine vietnamienne en lien avec la sauce de poisson, ainsi qu'un espace retraçant l’histoire et les techniques de fabrication du nuoc mam traditionnel. Il y aura également une zone commerciale et un espace culinaire représentant les trois régions du pays, où seront proposés des plats typiques à base de sauce de poisson.

En parallèle des activités commerciales et culinaires qui se dérouleront tout au long du festival, des événements marquants et impressionnants seront organisés. Parmi eux, un talk-show intitulé "La valeur du nuoc mam traditionnel dans la cuisine vietnamienne", une exposition sur le thème du café à la sauce de poisson, ainsi que des démonstrations culinaires mettant en scène la préparation de plats à base de cet ingrédient unique.

Le goût traditionnel et authentique du nuoc mam vietnamien sera également mis à l'honneur lors de la International Catering Cup, qui se tiendra à Lyon (France) en janvier 2025. Le chef étoilé Michelin, Hervé Rodriguez, accompagné d’une équipe de jeunes chefs de Hô Chi Minh-Ville, y participera, en présentant des plats créés spécialement pour ce concours international, mettant ainsi en lumière l’attrait du nuoc mam auprès des convives du monde entier.

Tân Dat/CVN