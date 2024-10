Le Vietnam accueille près de 12,7 millions de visiteurs internationaux en neuf mois

Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), le Vietnam a accueilli près de 1,3 million de visiteurs internationaux en septembre 2024.

Entre janvier et septembre de 2024, le pays a accueilli plus de 12,7 millions, soit une augmentation de 43% sur un an. Les visiteurs arrivés par avion ont atteint près de 10,8 millions, soit 84,9% des arrivées internationales au pays. Les passagers voyageant par route ont atteint 1,8 million, représentant 13,8%, par voie maritime 165 700, soit 1,3%.

En neuf mois, le Vietnam a généré une recette touristique totale de 45.600 milliards de dongs (1,84 milliards d'USD), soit une augmentation de 16,7% en variation annuelle.

Selon la directrice générale de l’Office générale des statistiques, Nguyên Thi Huong, des politiques de visa favorables, des programmes de promotion du tourisme promus et les prestigieuses récompenses touristiques décernées par des organisations internationales ont contribué à attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux au Vietnam.

Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, la République de Corée reste le plus grand marché d'envoi de touristes au Vietnam au cours des neuf derniers mois, avec 3,3 millions de touristes (soit 26,5% du nombre total des arrivées). La deuxième place est occupée par la Chine, avec 2,7 millions de touristes (soit 21,3 %).

En particulier, les marchés européens ont notamment connu une croissance dynamique, notamment la Russie, en hausse de 80,5%, l'Italie (+55,1%), l'Espagne (+24,8%), l'Allemagne (+ 23,3%)... Ce sont tous des marchés qui bénéficient d'une politique unilatérale d'exemption de visa pour l'entrée au Vietnam, avec une période de séjour temporaire allant jusqu'à 45 jours, applicable à partir du 15 août 2023.

On s'attend à ce qu'au cours des mois restants, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam continue de croître de façon spectaculaire et que le Vietnam accueillerait 17 à 18 millions de visiteurs internationaux cette année.

