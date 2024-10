À Sa Pa, voyage à travers la symphonie de la nature et de la culture

De nombreux touristes internationaux comparent souvent Sa Pa, dans la province de Lào Cai (Nord), à une charmante symphonie de la nature et de la culture de la région montagneuse du Nord-Ouest. En outre, à Sa Pa, il n’y a pas seulement la poésie et la majesté de la nature, mais aussi les couleurs vibrantes des cultures des minorités ethniques Mông, Dao Rouge, Tày, Giay et Xa Pho... Tout ceci fait le charme unique du bourg d’altitude de renommée touristique mondiale.

>> La gravure sur argent des H'mông à Sa Pa, Lào Cai

>> Lancement des circuits de yoga Sa Pa 2024

>> Sa Pa vise à devenir une destination touristique de classe mondiale du Vietnam

Sa Pa est une destination touristique célèbre de la région du Nord-Ouest. Lonely Planet a écrit : "La cordillère de Hoàng Liên Son (Sa Pa) est connue des touristes internationaux sous le nom d’Alpes tonkinoises. La majestueuse chaîne de montagnes qui s’élève haut dans le ciel abrite le plus haut sommet de l’Indochine, le Mont Fansipan. Des touristes peuvent découvrir la beauté des chaînes de montagnes sinueuses et pointues, des rizières en terrasses et des villages des minorités ethniques Mông, Dao Rouge et Giay aux identités culturelles traditionnelles bien conservées".

En arrivant à Sa Pa, les visiteurs découvriront la beauté du sommet Fansipan, à plus de 3.143 m d’altitude, connu sous le nom de "toit de l’Indochine", à environ 9 km du centre-ville de Sa Pa. Là-bas, il y a de nombreux temples et pagodes construits majestueusement sur de hauts sommets de montagnes au milieu de nuages volants et de vents forts.

Photo : Sun World Fansipan Legend/CVN

Sur le toit de l’Indochine, les visiteurs vivront de nombreuses émotions étranges, tantôt les nuages volent, tantôt le vent rugit fort. En particulier, chaque matin, la mer de nuages descend du sommet de la montagne jusqu’à la ville de Sa Pa, dans la vallée de Muong Hoa et pénètre dans les villages, créant une scène naturelle à la fois poétique et majestueuse.

Au sommet du Fansipan, chaque jour, chaque saison, la nature revêt des charmes différents qu’aucun autre endroit ne possède. Cela pourrait être le moment où la neige blanche recouvre le grand complexe spirituel au sommet de la montagne en hiver, ou les nuits avec le ciel scintillant d’innombrables étoiles, ou les après-midis lumineux où le coucher du soleil teinte les nuages flottants dorés.

Située dans la commune de Hau Thao, à environ 8 km de la ville de Sa Pa, la vallée de Muong Hoa attire un grand nombre de touristes en raison de ses magnifiques rizières en terrasses. Dans la brume argentée du ciel et de la terre, la vallée apparaît comme un point culminant unique. Chaque saison, l’âme des visiteurs est émue d’une manière différente.

Le printemps est la saison où Muong Hoa porte les couleurs pures des fleurs de pêcher et de prunier. À l’automne, la vallée s’illumine de la couleur dorée et éclatante de riz mûr sur les plus beaux champs en terrasses du monde. En hiver, les touristes affluent ici pour "chasser le givre voire la neige", une scène romantique et étrange qui semble n’exister qu’en Occident.

Photo : VNP/CVN

Située au pied du sommet Fansipan et à côté de la vallée de Muong Hoa, la ville de Sa Pa présente des éléments anciens mêlés de modernité. Sa Pa a un parcours de 121 ans de formation et de développement. La marque de ce voyage est préservée par des reliques historiques et est devenue un point culminant de Sa Pa, attirant de nombreux touristes tels que l’église de pierre, le monastère de Ta Phin et les anciennes maisons françaises.

Située en plein centre de la ville, l’église de pierre a été construite par les Français en 1926 et achevée en 1935. L’église est au pied du mont Hàm Rông et est considérée comme le principal lieu d’activité religieuse des paroissiens de Sa Pa. Cet ouvrage est considéré comme "le cœur de la ville dans les nuages".

Aujourd’hui, les visiteurs seront surpris par de nombreux restaurants nouvellement construits et de grands hôtels à l’architecture française du siècle dernier. Typiquement l’Hôtel de la Coupole MGallery de Sungroup, suivi de l’hôtel PistaChio Sa Pa. L’architecture ancienne et nouvelle ainsi que les paysages naturels poétiques se mélangent pour créer une belle "muse" toujours attrayante aux yeux des touristes.

Sa Pa est une terre habitée depuis longtemps par le peuple Kinh et d’autres minorités ethniques telles que les Mông, les Dao rouges, les Tày, les Giay, les Xa Pho... Chaque groupe ethnique a ses propres coutumes et caractéristiques culturelles. Ce qui le rend unique et toujours étrange et attrayant aux yeux des visiteurs.

À Sa Pa, l’ethnie Mông représente la plus grande population, jusqu’à 50% de la population. Une destination touristique extrêmement célèbre à Sa Pa est aujourd’hui le village de Cat Cat, principalement habité par les Mông. C’est un village avec une longue histoire, préservant encore l’artisanat traditionnel tel que la culture du coton, le tissage de tissus et la fabrication de bijoux traditionnels.

En venant ici, les visiteurs observeront la vie quotidienne du peuple Mông, verront comment ils créent des costumes traditionnels et dégusteront des spécialités du Nord-Ouest telles que le thang cô (ragoût de tripes de cheval et de bœuf), l’alcool de maïs, le tuong dau xi (une sorte de sauce de soja)

Les festivals des groupes ethniques à Sa Pa sont tout à fait uniques, encore empreints de nombreux éléments de croyances anciennes. Ils ont généralement lieu au début du printemps et principalement dans un seul village. Cependant, à Muong Hoa, certaines fêtes ont une portée qui s’étend à toute une région.

Photo : VNP/CVN

Le peuple Mông organise un festival Nao Song (jurer au début de l’année) qui a lieu le jour du Dragon du premier mois lunaire dans la forêt interdite de tout le village. Ou comme le festival Nhan Song du peuple Dao qui se tient en janvier avec une combinaison de formes d’art populaire comme l’art de la danse mêlé à l’art musical (chants des soldats célestes, marches, exorcismes...), un art verbal qui raconte les histoires des familles Ban, Triêu et Dang... raconte les mérites des ancêtres, les histoires de certains dieux dans le monde spirituel du peuple Dao.

Parmi les festivals des groupes ethniques de Sa Pa, le festival Gioong Booc du peuple Giay est à grande échelle, attirant des milliers de Giay, Mong et Dao dans la vallée de Muong Hoa. Le peuple Xa Pho de Nam Sang organise une fête de balayage du village le deuxième jour du deuxième mois lunaire avec de nombreux rituels pour éloigner les mauvais esprits et prier pour la paix. Actuellement, l’ampleur des fêtes traditionnelles des groupes ethniques s’élargit pour attirer davantage de touristes.

Les histoires intéressantes sur la vie culturelle des minorités ethniques à Sa Pa semblent être racontées pour toujours, car il existe encore de nombreuses valeurs culturelles matérielles et immatérielles qui sont préservées par la population. Tous attendent encore que les touristes le découvrent, car chaque jour, chaque saison, Sa Pa est une nouvelle "symphonie" avec de nombreux sons différents et toujours plus charmants.

VNP/VNA/CVN